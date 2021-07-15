В Италии арестовали гражданку Украины, которая поехала туда на заработки в качестве сиделки. Ее обвинили в жестоком избиении своей подопечной.

Об этом сообщает местное издание Padovaoggi. Избиение произошло в городе Падуя.

Сообщается, что 52-летняя сиделка вернулась к месту своего проживания и работы в пьяном виде. Там у нее произошел конфликт с пенсионеркой, за которой она ухаживала. Заробитчанка набросилась с кулаками на 87-летнюю бабушку и побила ее так, что той понадобилась медицинская помощь.

Избитая женщина была госпитализирована и по прогнозам медиков пробудет в медицинском учреждении не менее 2 недель.

Гражданку Украины забрали сотрудники правоохранительных органов. Вскоре ее ждет приговор.

Также добавляется, что она избивала свою подопечную не впервые.

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Также мы писали о том, что другая заробитчанка попала в рабство в Подмосковье. Она сбежала, выпрыгнув из окна квартиры.

Напомним, что недавно в Литве сняли фильм об оказавшихся в трудовом рабстве украинских дальнобойщиках.

Также выяснилось, что злоумышленник вербовал украинок по заказу порнорежиссера из ЕС для продажи в сексуальное рабство.