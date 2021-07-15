Кандидат в канцлеры ФРГ от правящей партии ХДС Армин Лашет считает, что при запуске газопровода "Северный поток - 2" и выдаче разрешения от Евросоюза следует поставить условие о том, что магистраль нельзя использовать в геополитических целях.

Как пишет РИА Новости, заявление прозвучало во время подиумной дискуссии, устроенной газетой Stuttgarter Zeitung.

Политик назвал проект экономическим, добавив, что "Северный поток - 2" не должен "обезвоживать" Украину.

"Это было оговорено. Федеральный канцлер это гарантировала", - сказал консерватор.

По словам Лашета, после завершения строительства - возможно, в августе-сентябре - эти принципы нужно обозначить при выдаче очередного разрешения.

Как указал кандидат в канцлеры, если будут учитывать геополитические вопросы, то "политически не имеет значения", транспортируется ли российский газ по суше или морю.



Модератор заметил, что президент Владимир Зеленский говорил о потерях от отсутствия газового транзита через Украину. В ответ Лашет заявил, что людям "нужно будет больше газа в следующие годы".

"В Западной Европе все больше стран отказываются (от ископаемых источников энергии. - Ред.): Нидерланды более не производят газ, норвежцы снижают производство. Газ из арабского региона с точки зрения прав человека не лучше. Немцы не могут более увеличивать добычу газа - небольшое производство действует в Нижней Саксонии, в противном случае придется заниматься фрекингом. Нужно принимать решение, поэтому "Северный поток - 2" это проект, которому я говорю: хорошо. Я его не запрещаю", - заключил Лашет.

Как сообщала "Страна", во время визита Ангелы Меркель в США 15 июля она обсудит с Джо Байденом "Северный поток - 2".

Также мы рассказывали, что глава МИД Германии Хайко Маас заявил о прогрессе в сближении позиций ФРГ и США по газопроводу.