Исследования подтверждают, что вакцинация против коронавируса СOVID-19 вакциной "Спутник V" не влияет на репродуктивную функцию. Также не обнаружено какое-либо отрицательное влияние "Спутник V" на течение беременности.

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости, а также назвал противопоказания к вакцинации.

Такие противопоказания он назвал исключительными случаями. Их определяет лечащий врач или специалист в той области, в которой выявлены противопоказания. При этом Мурашко отметил, что, согласно ряду исследований, близкие люди привитого человека болеют на треть реже. Министр призвал прививаться граждан, у которых в семье есть люди с противопоказаниями к вакцинации.

По его словам, противопоказаниями к вакцинации от коронавируса является гиперчувствительность к компонентам вакцины, наличие у человека тяжелых аллергических реакций и обострение хронических заболеваний.

"Если у человека выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты, если в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции (анафилактический шок, отек Квинке). Если есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или ремиссии", - сказал Мурашко.

Они могут быть как постоянными, так и временными, отмечает министр. При временных противопоказаниях справку выдают на срок до 30 дней с последующей консультацией у выдавшего документ специалиста.

В начале июля в Минздраве среди противопоказаний указывал также грудное вскармливание, повышенную температуру и несовершеннолетний возраст.

Как сообщала "Страна", массовая вакцинация в Сан-Марино показала высокую эффективность и безопасность "Спутника V" для пожилых.

Ранее британский журнал Nature сообщил о росте числа свидетельств безопасности и эффективности "Спутника V".

При этом еще в ноябре 2020 пресс-служба посольства США прямо запретила Украине получать российскую вакцину от коронавируса COVID-19, которой готовы были поделиться в России.

Напомним, что к началу мая 2021 число умерших от последствий коронавируса COVID-19, по данным Института показателей и оценки здоровья при Медицинской школе Вашингтонского университета (США), в Украине втрое превышает официальные данные и достигло 138 500 человек.