Японские исследователи установили, что зеленые водоросли Pleodorina starrii имеют три разных пола: мужской, женский и третий, который назвали бисексуальным. Это первый в истории науки случай обнаружения водорослей трех полов.

Об открытии сообщает издание Science Alert.

Обычно водоросли размножаются бесполым (путем клонирования) или половым путем (с партнером) - в зависимости от стадии жизненного цикла. Они могут иметь как гаплоидный (одинарный), так и диплоидный (двойной) набор хромосом. Существуют также гермафродитные водоросли, которые могут менять свой пол в зависимости от активных генов. Наличие трех полов, включая гермафродитов, называется триоэцией.

Однако третий пол гаплоидных Pleodorina starrii имеет как мужские, так и женские репродуктивные клетки. Исследователи описывают это как новую гаплоидную систему спаривания, уникальную для водорослей. P.starrii образуют однополые вегетативные колонии из 32 или 64 клеток и имеют небольшие подвижные (мужские) и большие неподвижные (женские) половые клетки. Бисексуальные же водоросли могут образовывать либо мужские, либо женские колонии и, следовательно, спариваться либо с мужскими клетками, либо с женскими, либо с другими бисексуалами.

Как пишут исследователи, смешанные системы спаривания, такие как триоэция, могут представлять промежуточные состояния эволюционных переходов между раздельнополыми (с самцом и самкой) и однополыми (только с гермафродитами) системами спаривания у диплоидных организмов. Однако о гаплоидных системах спаривания с тремя половыми фенотипами в пределах одного биологического вида ранее известно не было.

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