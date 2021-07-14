Корпорация Microsoft официально представила новую версию своей операционной системы - Windows 365. Она будет доступна со 2 августа 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба компании Microsoft.

По словам главного исполнительного директора компании Microsoft Сатьи Наделлы, с созданием Windows 365 появляется новая категория - Cloud PC или виртуализированный рабочий стол.

Он также отметил, что использованный в этой операционной системе механизм "сохраняет информацию в облаке, а не на устройстве".

Главной целью разработки Windows 365 было - обеспечить бесперебойную работу компаний, сотрудники которых работают в дистанционном режиме в условиях, сложившихся в последнее время.

Ранее в компании Microsoft объявили, что с 14 октября 2025 года прекратит поддержку Windows, так как готовится представить серьезное обновление своей операционной системы.

Ожидается, что в новой ОС будет полностью переделан пользовательский интерфейс и магазин Windows. Также из документации компании стало известно, что Microsoft работает над программой под кодовым названием "Солнечная долина", которую компания назвала радикальным визуальным обновлением Windows.

Как сообщала "Страна", ранее в Microsoft представили Windows 11 с новым меню "Пуск" и измененным видом окон. В новой операционной системе окна программ имеют закругленные углы, теперь они располагаются на некотором отдалении от панели задач.

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