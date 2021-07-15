В среду, 14 июля на острове Сицилия в Италии произошло извержение вулкана Этна. Произошел выброс лавы, а облако пепла с самого высокого вулкана Европы было видно на высоте шесть километров вблизи Катании.

Об этом сообщает ANSA.

В то же время власть не закрывала авиапространство над аэропортом сицилийского города.

По данным ученых итальянского Института вулканологии INGV, это был последний "пароксизм" в новой фазе вулканической деятельности Этны, которая началась в середине февраля.

INGV также заявил, что нашел "сердце" вулкана, которое способствует активности и увеличению энергии внутри вулкана.

Этна - самый высокий и самый активный вулкан Европы. На горе Этна расположено от 200 до 400 вулканических кратеров. В среднем каждые три месяца один из них выбрасывает потоки лавы. Каждые 150 лет в результате извержения разрушается одно из селений, расположенных рядом с вулканом.

Как сообщала "Страна", незадолго до того в Италии решили отменить масочный режим на улицах.

Напомним, что вулкан Этна также несколько раз извергался в мае. Фонтаны лавы достигали высоты около 500 метров, а их активность продолжалась около двух часов. Само извержение из юго-западного кратера вулкана Этна было незначительным.