Американская компания Johnson & Johnson предупредила, что при вакцинации ее препаратом от коронавируса Janssen в очень редких случаях может возникать тяжелый побочный эффект. Это синдром Гийена-Барре.

Предупреждение опубликовано на сайте компании 12 июля.

"После прививок вакциной Janssen против COVID-19 сообщается о редких случаях неврологического расстройства - синдрома Гийена-Барре. Большинство случаев произошло в течение 42 дней после вакцинации. Хотя вероятность возникновения побочного эффекта очень мала, Johnson & Johnson обновила свой информационный бюллетень о вакцинах против COVID-19, включив в него важную информацию об этих редких случаях, а также о признаках и симптомах синдрома Гийена-Барре", - заявили в компании.

Также там заверили, что каждый отчет о побочных эффектах у людей, получивших одноразовую вакцину от COVID-19 Johnson & Johnson, а также собственная оценка компании отчетов передаются в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Европейское агентство по лекарственным средствам, Всемирную организацию здравоохранения и другие органы здравоохранения и властям по всему миру, где разрешена вакцина Janssen.

В компании добавили: данные свидетельствуют о том, что одноразовая вакцина Johnson & Johnson обеспечивает защиту от заболевания COVID-19 и предотвращает госпитализацию и смерть, в том числе в странах, где широко распространены опасные штаммы.

Синдром Гийена-Барре - это редкое состояние, при котором иммунная система человека поражает собственные периферические нервы. Синдром может возникнуть у людей в любом возрасте, но чаще всего встречается у взрослых, особенно у мужчин. Большинство людей полностью выздоравливают даже в самых тяжелых случаях синдрома Гийена-Барре. Но изредка синдром может приводить практически к полному параличу и нести угрозу для жизни.

Первые симптомы синдрома Гийена-Барре включают слабость или покалывающие ощущения. Обычно они начинаются в ногах и могут затем распространяться на руки и лицо. У некоторых людей эти симптомы могут приводить к параличу ног, рук или лицевых мышц. У 20-30% людей поражается грудная мускулатура, что затрудняет дыхание. Лечение включает симптоматическую терапию и некоторые виды иммунотерапии.

Как писала "Страна", в конце мая вакцину компании Johnson & Johnson завезли в Украину и начали прививать ею еще до официальной регистрации.

Регистрацию препарат получил в начале июля.