На Банковой нашли способ, как отомстить Александру Тупицкому, который 13 июля выиграл у суд, касавшийся указа Владимира Зеленского об увольнении главы Конституционного суда. Тупицкого пришла повестка о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения.

Документ оказался в распоряжении "Страны".

Напомним, Верховный Суд признал противоправным указ президента Зеленского, который отменяет назначение Тупицкого судьей Конституционного суда Украины.

Через несколько часов после этого Тупицкий получил повестку.

"Тупицкий Александр Николаевич, в соответствии с требованиями ст. 133, 135 вам необходимо явиться в 11:00 ч. 16.07.2021 в помещение Офиса генерального прокурора по ул. Резницкой, 13/15, для участия в процессуальном действии - вручении уведомления о подозрении в уголовном производстве N9 62020000000000862 от 30.10.2020", - говорится в документе.

Как сообщил "Стране" адвокат Тупицкого Ростислав Кравец, уголовное дело, в рамках которого хотят вручить подозрение, касается решения Конституционного суда от 27 октября 2020 года. Тогда КСУ признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Заявление в Офис генпрокурора подавал депутат Ярослав Юрчишин.

Как писала "Страна", Банковая собирается подавать апелляцию на решение Верховного суда о незаконности увольнения Тупицкого.

Мы также приводили мнение советника главы Офиса президента Михаила Подоляка о вердикте суда. Подоляк считает, что это практически идеальный пример большой политической коррупции.