Почему КСУ узаконил тотальную украинизацию

Конституционный суд вчера принял первое резонансное решение после переворота, который устроил в нем президент. Он признал конституционным закон о госязыке, представление по которому лежало еще с 2019 года. И сам срок принятия решения, и обстоятельства вокруг него – все это свидетельство того, что вердикт КСУ – не правовой, а политический.

С точки зрения права закон о госязыке вообще не имеет права на существование. Поскольку очевидно, что государственный статус языка означает его использование при общении государства с обществом (да и оно может быть ограничено Европейской хартией региональных языков и языков нацменьшинств).

И ни в коей мере государственный статус не может касаться языка общения кассира в супермаркете, который никаких государственных функций не выполняет. О кассире – это не 10-я статья Конституции, определяющая госязык, а 24-я, запрещающая дискриминацию по языковому принципу.

Но "реформированный" КС юридические доводы игнорировал – как и вообще обычную логику. Он принял политическое решение, которое на данный момент нужно Банковой. Которой, в свою очередь, легитимность закона о госязыке нужна не ради самого языка, а ради сохранения равновесия в доставшейся в наследство от Порошенко системе власти – где сама власть находится под финансово-политическим контролем Запада и под идеологическим контролем националистов.

Побоявшись менять эту систему в 2019-м, Владимир Зеленский теперь сам стал главным ее защитником – и потому легитимизирует руками КСУ явно неконституционный закон, который ему самому не нравится (о чем, еще не будучи президентом, он заявлял неоднократно).

Но личные пристрастия президента уже никого не интересуют. Как и его политическое будущее, которого просто нет, несмотря на сегодняшние рейтинги. Потому что, когда подойдет время выборов, в 25-процентной нише места для двух Порошенко не будет.

Бунт Верховного суда: есть ли у Зеленского ответ?

Едва Конституционный суд был взят под контроль Банковой, как "прорвало" в другом месте – в Верховном суде. Вчера Кассационный административный суд в составе Верховного суда признал незаконным указ Зеленского об отмене указа о назначении главы КСУ Александра Тупицкого.

Эта новость печальна для президента со всех сторон. Во-первых, этот бунт со стороны Верховного суда – еще почище того бунта, который устроили Тупицкий и его сторонники в КСУ. Ведь там просто не выполняли незаконное решение Зеленского, а тут вовсе отменили указ. И это обязывает Банковую развернуть против ВСУ боевые действия не менее серьезные, чем были в ситуации с КСУ.

Тем более, что как раз в ВСУ сейчас слушаются и другие иски к президенту по поводу его Указов. В первую очередь - по санкциям СНБО. И если санкции через ВСУ будут отменены, но обрушится вся система власти Зеленского, которая сейчас держится, в основном, на механизме внесудебных расправ через СНБО.

Во-вторых, решение суда по Тупицкому означает, что и в Конституционном суде все может вернуться на старые позиции. Правда, у Зеленского еще есть возможность апелляции, но рассматриваться она будет в том же Верховном суде. И очевидно, что кассационный суд не стал бы отменять решение главы государства, если бы это не была позиция всего ВСУ.

Так что фактически против Банковой восстала уже вся судебная система. И с этим президент уже ничего не сможет поделать – тем более, что он сам отдает рычаги влияния на эту систему в чужие руки.

Высший совет правосудия отдали под контроль Запада

Вчера парламент проголосовал за очередной закон, передающий контроль за судебной системой в руки Запада. Теперь речь – об изменении порядка избрания на должности членов Высшего совета правосудия: все кандидаты будут проходить контроль Этической комиссии, половину которой будут составлять ставленники международных организаций.

Но это еще полбеды. Настоящая беда в том, что Этической комиссии дают власть абсолютно над всеми членами Высшего совета правосудия – вне зависимости от того, какой орган их избрал. Если раньше член ВСП, избранный на съезде судей, мог противостоять давлению, поскольку уволить его мог только съезд, то теперь это право в отношении всех членов ВСП получает создающаяся комиссия. Которая, собственно, и превращается в главный контролирующий орган судебной системы, обнуляя реальную власть Высшего совета правосудия.

О том, насколько губителен этот закон для суверенитета страны, можно судить хотя бы по тому факту, что против него голосовала не только "Оппозиционная платформа – За жизнь" (которая традиционно выступает против всех законов, усиливающих западное влияние в Украине), но и "Батькивщина" с "Евросолидарностью", которые часто против подобных предложений не возражают.

Можно предположить, что и Зеленский понимает, насколько губительны подобные законы для страны. Но у него своего мнения сейчас быть не может, поскольку на данный момент временным президентом Украины является Джордж Кент.

Зе продолжает флирт с Китаем

Правда, Банковая, несмотря на усиление внешнего управления, продолжает создавать иллюзию многовекторности. Вчера из сообщения агентства "Синьхуа" стало известно, что Владимир Зеленский провел телефонный разговор с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и лично поздравил последнего со столетием Коммунистической партии Китая.

Это уже не первая новость за последние недели, из которой выясняется внезапно вспыхнувшая любовь нынешней украинской власти к Китаю и к его Компартии. Однако впервые сообщается о том, что эту любовь выразил лично президент.

Но в Пекине отлично понимают "искренность" всех этих заявлений и поздравлений. Поскольку не только помнят ситуацию с "Мотор Сичью", но и видят, как украинская власть сдает свои полномочия Западу.

Скорее всего, и и. о. посла США в Украине Джордж Кент тоже понимает, что это наивная детская игра, которая не может ничего изменить в реальных политических раскладах. Поэтому вряд ли Зеленского хотя бы пожурят за легкий флирт с главным геополитическим конкурентом.

Последний день министра Авакова?

Сегодня парламент должен рассмотреть вопрос о самой резонансной отставке года – о той, которую "попросил" министр внутренних дел Арсен Аваков. А вчера этот вопрос рассматривал профильный комитет Верховной Рады – по правоохранительной деятельности – и определенного решения вынести не смог.

И удивляться этому не приходится. У Авакова не такое уж и большое лобби в парламенте, но оно, понятное дело, сосредоточено именно в профильном комитете. Члены которого не могут в открытую выступить против, но и рекомендовать залу проголосовать за отставку тоже не могут.

Однако с большой вероятностью можно говорить о том, что зал проголосует и без рекомендации. Просто в данном случае интересы Запада и Зеленского сходятся: они одинаково не хотят видеть вокруг МВД слишком самостоятельную фигуру, не поддающуюся реальному контролю. Так что союз пропрезидентских депутатов с "соросятами" должен дать необходимые 226 голосов, даже с запасом.

А вот по назначению сменщика – Дениса Монастырского – такой уверенности нет. Поскольку последний, безусловно, устраивает Банковую, но вряд ли устраивает западные посольства. А это значит, что голоса "соросят" могут и отпасть.

Впрочем, кто бы ни стал министром вместо Авакова, уже сама смена первого лица в МВД станет началом тектонических процессов внутри Украины, которые могут пойти совсем не по тому пути, который начертили инициаторы отставки. Аваков на посту министра является одним из системообразующих элементов, и его изъятие из системы может привести к чему угодно. В том числе – к ее полному слому.