Не успели улечься страсти вокруг ЧП в Гаити после убийства президента, как хаос поглотил Южно-Африканскую Республику.

Кадры из ЮАР похожи на фильмы об Апокалипсисе - неконтролируемые толпы крушат и поджигают магазины, банкоматы, дома, автомобили при полном бездействии полиции.

Страна, которая считается самой продвинутой страной в Африке и где живет много потомков европейцев, но при этом остается одной из самых криминально опасных в мире, уже неделю охвачена анархией и грабежами с десятками погибших. Сотни человек задержаны, в города ввели армию, которая пытается сдержать мародеров.

Месть за Зуму

Массовые беспорядки в ЮАР начались после того, как бывший президент, 79-летний Джейкоб Зума в прошлый четверг сдался властям и начал отбывать 15-месячный срок за неявку на заседания суда, где рассматривались коррупционные обвинения против него.

В то время как многие южноафриканцы приветствовали такое решение суда, сочтя его доказательством верховенства закона в стране, сторонники Зумы вышли на улицы с протестами. Во многих местах протесты переросли в насилие.

Зума - ветеран борьбы против режима апартеида. В свое время отсидел 10 лет в печально известной тюрьме строгого режима на острове Роббен, руководил государством в 2009-2018 годах.

Он ушел в отставку по требованию его собственной партии Африканский национальный конгресс после того, как против него были выдвинуты обвинения в получении взяток и "откатов" при заключении государственных контрактов, использования бюджетных средств на личные нужды и отмывания денег.

Зума однако остается популярным среди бедняков и рядовых членов своей партии, за что был прозван "тефлоновым президентом".

Помимо ареста Зума, народ возмущен резким падением уровня жизни. ЮАР, наиболее промышленно развитое государство Африки, страдает от экономических проблем и высокой безработицы, усугубленных пандемией.

"Не существует политических причин, способных оправдать насилие и разрушение", - заявил нынешний глава государства Сирил Рамафоза.

В телеобращении к стране он обрушился на "преступные действия групп людей, сеющих хаос для прикрытия мародерства и воровства".

Выносят ящики с мясом в ночнушках

ЮАР тем временем продолжает штормить. В охваченных беспорядками городах народ растаскивает из супермаркетов бытовую технику, продукты, алкоголь при бездействии полиции. В давке и драках погибли десятки людей.



В одном из городов группа местных жителей, одетых в одни ночные рубашки, разгромили продуктовый магазин, вынося тяжелые ящики с замороженным мясом на плечах и головах. Полиция явилась спустя три часа и открыла стрельбу по мародерам резиновыми пулями.



Во многих городах жгут и грабят дома и офисы, полиция применяет огнестрельное оружие, чтобы разогнать толпу.

Местные жители объединяются в народные ополчения и охраняют въезды в жилые кварталы с оружием в руках.

"Добровольцы вооружаются кто чем может - муж подруги ходит на дежурства с клюшками от хоккея. У южно-африканцев есть одна важная черта: как только случается что-то серьёзное, они встают все вместе против зла, засухи, наводнения, пожара, голода. Теперь вот против безумной толпы хулиганов и мародеров. Началось всё с протестов после ареста бывшего президента Зумы. Против него выдвинуто более 700 обвинений. Он страну разворовал так, что дальше некуда. Народ в нищете, но кто-то его ещё защищает. Потом начались погромы -это обычное для местных протестующих занятие. А раз погромы, то без разницы уже за кого или против кого кипишь поднимать. И понеслось. К протестующим и просто хулиганам примкнули любители поживиться чужим добром. Оправдываясь локдауном и голодом, народ начал тащить телевизоры, стиральные машины, покрышки и бухло ящиками. Но, несмотря на то, что толпа этих дикарей огромная, это не большинство. Это отбросы общества, а не его часть. Большинство встало вместе, чтобы защитить порядок в стране. Раз это не сделало правительство. Рыба гниёт с головы. И происходящее как раз результат гнили, которая идёт сверху уже много лет. Ходят разговоры, что этот хаос кем-то организован, что это не просто стихийная толпа, которая ради наживы атакует магазины", - рассказывает "Стране" живущая в ЮАР Светлана Остин.

Остин говорит, что в городе, в котором она живет, как и во многих других регионах и городах страны, спокойно.

"Да, были попытки, но их сразу же пресекли. И всё это именно благодаря людям, которые вместе встали на защиту своего города, своих домов и семей", - говорит она.

"Не хватает полиции и ужесточения законов"

А еще совсем недавно ЮАР привлекала туристов.



"Ровно два года назад, мы спокойно катались по ЮАР. Аж две тысячи километров проехали на авто от Ботсваны до Мозамбика и обратно, через Дурбан и Свазиленд, национальные парки и заповедники. Было относительно спокойно, чисто, вкусно и приветливо. Арестовали бывшего местного президента - и понеслось. Теперь страна быстро погружается в хаос масштабного бандитизма, грабежей, разбоя и поджогов, по сути идет самая настоящая гражданская война. Полиция почти бездействует, армия отсиживается по базам, а граждане объединяются в вооруженное ополчение. Я к тому, насколько хрупки спокойствие и мир сейчас", - делится путешественник Дмитрий Бондаренко.

Хотя и раньше ЮАР периодически попадала в мировые новости - когда там убивал иностранцев. Ровно два года назад, в июле 2019 года, большой резонанс вызвало убийство 43-летнего украинского туриста Ивана Иванова, которого зарезали во время похода в горы в одиночку.

На украинца напали трое местных уголовников в национальном парке Столовая гора, это одна из самых посещаемых достопримечательностей вблизи Кейптауна - второго по численности города ЮАР.

Это было ограбление, позарились на рюкзак туриста, который он не захотел отдать, попытался бороться, и тогда его дважды пырнули ножом в грудь. Было также мнение, что Иванова могли убить на расовой почве, из-за того, что он белый, а рюкзак забрали, чтобы добру не пропадать.

Кстати, в ЮАР живет около тысячи украинцев и еще около 6 тысяч русских.

Одни из них сетуют на то, что и до погромов жить и путешествовать в ЮАР стало опаснее, мол, после недавней смены правительство начался беспредел, другие уверены, что от подобных атак не застрахован никто даже в Европе.

"Этой стране не хватает полиции и ужесточения законов о преступлениях", - говорит живущая в провинции Западный Кейптаун гид Ирина Мартенс.

"В стране - беспредел полнейший, полиция работать не хочет, никакой защиты нет. Белым людям тяжело жить, грабежи и убийства процветают. Мне здесь очень нравится - природа, океаны, фермы, горы - просто не могу передать все это великолепие. А вот эта незащищенность и налеты на людей всю красоту перечеркивают", - сокрушается Виктория Дубинина из Кейптауна.