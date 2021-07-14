Жителя Днепропетровской области, на днях ставшего героем программы "Говорит Украина", нашли возле родного села с перерезанным горлом.

Об этом сообщает сайт телеканала "Днипро TV".

Тело 36-летнего Александра Мирона (так его называет в Фейсбуке земляк, по версии "Днипро TV", фамилия мужчины - Мироненко), было найдено 13 июля на мосту, соединяющем село Шульговку и хутор Судовку.

За день до трагедии, 12 июля, на канале "Украина" вышла программа "Говорит Украина", в которой снялся Александр. Гости студии обсуждали загадочное избиение трехлетней дочери Александра Кристины. Месяц назад девочку избили так, что она впала в кому.

В программе мужчина рассказал, как познакомился в мать девочки, влюбился в нее, как вместе с женой ждал появления дочери. Но в итоге женщина встретила другого и ушла к нему вместе с Кристиной.

Что касается его смерти, то пока местная полиция в качестве основной причины рассматривает самоубийство. Правоохранители считают, что Александр сам себе перерезал горло.

Односельчане же полагают, что вероятным убийцей Александра может быть сожитель его бывшей жены.

14 июля Александра похоронили на кладбище в Шульговке, неподалеку от которого он жил.

Ранее "Страна" рассказывала о жутком убийстве в Киеве, где муж перерезал горло супруге, включил газ и вскрыл себе вены.

Мы также писали, как в столичном регионе мужчина на почве ревности перерезал горло товарищу.