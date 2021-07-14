В Нидерландах в городе Утрехт около 1000 человек заболели коронавирусом после двухдневного музыкального фестиваля Verknipt. Мероприятие проходило на открытом воздухе. Участие в нем приняли около 20 тыс. человек.

Всего же после открытия ночных развлекательных заведений в течение двух недель количество инфицированных коронавирусом COVID-19, особенно среди молодежи в возрастной группе 18-25 лет, возросло в семь раз.

Об этом передает местное издание NOS.

"Организаторы фестиваля Verknipt в Утрехте шокированы количеством больных посетителей. Около тысячи участников двухдневного музыкального фестиваля были заражены коронавирусом", - говорится в сообщении.

При этом во время фестиваля у посетителей проверяли наличие сертификатов о вакцинации или отрицательных тестов на коронавирус. Каким образом на мероприятие попали больные коронавирусом неизвестно.

Ожидается, что в ближайшие дни количество зараженных в Нидерландах возрастет еще больше.

Там же после резкого увеличения количества больных COVID-19 возросло количество желающих вакцинироваться от коронавируса.

"Готовность к вакцинации возросла: с 87% до 89%. Особенно среди людей в возрасте 25-39 лет: +5,8%", - написал в Tвиттере министр здравоохранения страны Уго де Йонг.

Ранее Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM) сообщил, что количество подтвержденных случаев коронавируса возросло на 500 процентов на прошлой неделе. На прошлой неделе были зарегистрированы около 52 тысяч положительных тестов по сравнению с более 8500 неделей ранее.

В Нидерландах после резкого увеличения количества больных коронавирусом диско-клубы снова закрыты, а музыкальные фестивали отменены. Новые меры борьбы с коронавирусом вступили в силу 10 июля, начиная с 6 утра, и будут действовать до 14 августа.

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Как сообщала "Страна", в Кабмине определили правила выдачи ковид-паспортов. Сертификат для привитых от коронавируса COVID-19 будет действителен полгода.