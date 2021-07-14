В распоряжении "Страны" оказалось видео, на котором запечатлено, как в регионы Украины приезжает вакцина производства Pfizer, доставленная с грубыми нарушениями условий хранения.

Как оказалось, одна из партий препарата поступила в регионы с нарушением условий транспортировки и соблюдения холодовой цепи.

Видео предоставил "Стране" глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко. Он уточнил, что получил запись от коллег из Гослекслужбы.

На кадрах распаковывают контейнер с вакцинами, который прибыл в Харьков. На записи видно, что вакцина Pfizer поступила без специального контейнера, без холодовых элементов. А внутренний трекер зарегистрировал плюсовую температуру в длительный период времени. При этом производитель настаивает на специальном температурном режиме - от минус 60 до минус 80 градусов по Цельсию.

Кто виноват в нарушениях условий транспортировки препарата, теперь должны разбираться в МОЗ, Гослекслужбе и управлении фармаконадзора Госэкспертного центра. Что делать с испорченной партией вакцин, по словам Кравченко, ещё не решили.

По словам Кравченко, такое нарушение холодовой цепи при транспортировке вакцины Pfizer - не единичное явление в разных регионах Украины.

"В регионах жалуются, что около 38 тысяч доз вакцины Pfizer было распространено по Украине в таких условиях, с нарушением правил транспортировки. Удалось снять пока только это одно видео из Харькова, но оно подтверждает, что была нарушена холодовая цепь. Нет спецконтейнера, холодовых элементов, и по самой вакцине видно, что она прибыла размороженной", - объяснил Сергей Кравченко "Стране".

Он сказал, что препарат Pfizer должен поступать замороженным при ультранизких температурах, потом вакцина размораживается, разводится с помощью растворителя, и только после этого используется.

Однако партию вакцин с видео, которая была доставлена с явными нарушениями температурного режима, использовать уже нельзя - она испорчена, говорит Кравченко.

"На видео видно, что трекер в контейнере зафиксировал температуру 12,6 градусов, и при такой температуре вакцина транспортировалась длительное время. Это говорит о том, что холодовая цепь нарушена. Вакцина должна быть утилизирована", - сказал "Стране" глава Национальной медицинской палаты Украины.

Еще осень, как рассказывала "Страна", специалисты говорили, что доступ к препарату Pfizer может быть ограничен кроме прочего из-за специальных условий его хранения.

Причем проблемы с соблюдением температурного режима есть не только в Украине - с ними сталкивалась и Германия.