МИД Украины призвал Грузию пересмотреть решение Батумского городского суда, который приговорил граждан Украины Юрия Хомича и Владимира Дьяченко к четырём годам лишения свободы из-за незаконного пересечения грузинской границы.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД.

По данным ведомства, соответствующее решение грузинский суд принял в среду. В этом контексте в украинское внешнеполитическое ведомство был вызван временный поверенный Грузии в Украине.

"Ему было высказано разочарование решением Батумского городского суда, которое украинская сторона считает несправедливым и не соответствующим духу дружбы и стратегического партнерства Украины и Грузии. Не вмешиваясь в процесс судопроизводства в Грузии, призываем грузинскую сторону пересмотреть решение Батумского городского суда и немедленно освободить граждан Украины", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве добавили, что вместе с посольством Украины в Грузии будут и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры для защиты законных прав и интересов наших граждан, которые воспользуются своим правом подать апелляционную жалобу в соответствии с законодательством Грузии.

Напомним, в конце ноября 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На ее борту находились граждане Украины Владимир Дяченко и Юрий Хомич, а также владелец яхты гражданин Грузии Михаил Батурин.

В феврале МИД Украины призвал Грузию ускорить расследование по задержанной яхте с украинцами на борту.