В докладе за полгода председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла приводятся данные о том, что инфляция в США заметно усилилась. Также в ФРС прогнозируют, что она останется высокой в ближайшие месяцы, прежде чем ослабеть.

Как сообщает "Интерфакс", доклад поздно вечером 14 июля (по Киеву) будет представлен в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса.

Согласно докладу, к быстрому росту цен на некоторые виды продукции и услуг привели связанные с пандемией COVID-19 сложности и ограниченное предложение отдельных товаров. Еще одной причиной сильной инфляции стала низкая база для сравнения из-за падения цен в прошлом году.

В июне темпы повышения потребительских цен достигли максимума почти за 13 лет, однако это происходит на фоне ускорения темпов восстановления экономики. Индекс CPI подскочил на 5,4% относительно июня прошлого года. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в июне увеличились на 4,5% в годовом выражении - это рекордный подъем с ноября 1991 года.

Пауэлл заявил, что экономика "все еще далека" от выздоровления, хотя прогресс в этом направлении, как ожидается, сохранится.

В июне руководители ФРС предполагали, что Федрезерву, возможно, придется сократить объемы стимулирования раньше, чем планировалось, поскольку темпы роста экономики в этом году опережают ожидания, следует из протокола заседания. Обсуждая вопрос сворачивания стимулов, они не высказали готовности приступить к сокращению программы выкупа активов, однако некоторые участники говорили о том, что этот момент приближается.

"Мы продолжим эту дискуссию на следующих заседаниях", - сказал тогда Пауэлл.

Он добавил, что ситуация на рынке труда улучшилась, "но предстоит еще долгий путь".

"Прирост рабочих мест должен быть значительным в ближайшие месяцы, поскольку состояние общественного здравоохранения продолжает улучшаться, а ряд других связанных с пандемией факторов, которые оказывают давление сейчас, будут ослабевать", - считает руководитель ФРС.

Он сказал, что центральный банк продолжает контролировать финансовую систему на предмет уязвимостей, таких как "пузыри" на рынках.

На июньском заседании Федрезерв также поднял прогноз роста индекса PCE в 2021 году до 3,4% с ранее ожидавшихся 2,4%, в следующем году - до 2,1% с 2%, в 2023 году - до 2,2% с 2,1%. Оценка инфляции в США на долгосрочную перспективу была сохранена на уровне 2%.

Прогноз роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PCE) на этот год был повышен до 3% с 2,2%, на 2022 год - до 2,1% с 2%, на 2023 год - сохранен на уровне 2,1%.

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