В бюджетном комитете Верховной Рады согласовали выделение средств для покупки ледокола для исследований Антарктики и океана.

Об этом сообщили на сайте Национального антарктического научного центра.

"Сегодня, 14 июля 2021 года, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета принял решение, которое позволит начать процедуру покупки ледокола для украинских антарктических экспедиций и исследований Мирового океана", - говорится в сообщении.

На заседании Комитета было согласовано распоряжение КМУ о перераспределении некоторых расходов МОН 2021 года, которое предусматривает увеличение финансирования по программе "Научная и научно-техническая деятельность на антарктической станции" Академик Вернадский"". Средства будут использованы прежде всего для приобретения легендарного британского научно-исследовательского ледокола "Джеймс Кларк Росс".

В частности, во время заседания Комитета было согласовано распоряжение КМУ о перераспределении некоторых расходов МОН 2021 года, которое предусматривает увеличение финансирования по программе "Научная и научно-техническая деятельность на антарктической станции" Академик Вернадский"". Средства будут использованы прежде всего для приобретения легендарного британского научно-исследовательского ледокола "Джеймс Кларк Росс".

Сообщается, что благодаря собственному океанографическому ледоколу Украина сможет:

после длительного перерыва вернуться к исследованиям Мирового океана;

решить логистические проблемы на антарктической станции "Академик Вернадский" и расширить возможности сезонных экспедиций;

создавать научно-исследовательские и логистические консорциумы с другими странами;

проводить исследования не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах океана.

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