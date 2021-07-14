В пятницу, 16 июля, месяц спустя после встречи в Женеве, президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден снова увидятся. Это произойдет на форуме стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в области торговли и инвестиций (АТЭС).

Об участии главы Кремля в мероприятии сообщил изданию РБК Дмитрий Песков. А об участии Байдена заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Форум АТЭС пройдет в виртуальном режиме. По словам Псаки, на нем лидеры стран обсудят прекращение пандемии COVID-19 и поддержку восстановления мировой экономики.

"Участие президента продемонстрирует лидерство США в Индо-Тихоокеанском регионе и приверженность президента многосторонним институтам. В качестве первого взаимодействия президента Байдена со многими лидерами АТЭС, особенно в Юго-Восточной Азии, он подчеркнет важность, которую он придает региону, а также свое видение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона", - рассказали в Белом доме.

Кроме того, известно, что на форуме будет обсуждаться тема вакцинации.

Встреча лидеров стран-участниц АТЭС проходит каждый год. В ней участвует 21 государство. В этом году на саммите будет председательствовать Новая Зеландия.

В июне "Страна" приводила главные заявления Путина и Байдена после их очной встречи.

Мы также сообщали, что накануне саммита Байден встретится в Вашингтоне с Ангелой Меркель.