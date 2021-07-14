В социальной сети Facebook запускают новую функцию для групп (сообществ). Она называется "Эксперты группы" и позволит администраторам фб-сообществ назначать их из участников их сообществ, которые по их мнению хорошо разбираются в теме группы.

Об этом сообщает интернет-издание The Verge.

Кроме "права на хвастовство знаниями", у экспертов группы будет значок рядом с их именем. Он будет отображаться в сообщениях, комментариях и в разделе вопросов и ответов группы.

Экспертов группы назначают администраторы каждой конкретной группы (сообщества), которые также могут и отозвать у назначенных экспертов этот статус.

По словам представителя Facebook, другие члены группы всегда могут пожаловаться администраторам группы на эксперта, если он/она будет распространять ложную информацию.

Как сообщала "Страна", Дональд Трамп заявил, что примет участие в подаче коллективного иска в суд против Google, Twitter и Facebook, которые заблокировали его страницы.

Также он потребовал, чтобы суд еще перед слушанием обязал эти компании прекратить "незаконную постыдную цензуру американского народа".

Напомним, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов опроверг информацию о том, что возглавляемый им орган планирует создать реестр запрещенных в Украине сайтов.