США перебросили в Польшу около четырех тысяч солдат, тысячи единиц тяжелого вооружения и военной техники бронетанковой бригады. Переброска проведена в рамках очередной ротации американских войск.

Об этом сообщило в Фейсбуке Европейское командование вооружённых сил США.

Приблизительно 3800 солдат из боевой группы 1-й бронетанковой бригады 1-й пехотной дивизии Канзаса в рамках операции Atlantic Resolve привезли собой в польский порт Гданьск 80 танков Abrams, 120 боевых машин пехоты Bradley, 10 машин группы огневой поддержки Bradley, 15 155-мм самоходных артиллерийских установок Paladin, 500 гусеничных грузовиков, 850 прицепов, 1500 колесных автомобилей и другую технику.

В командовании отметили, что переброска дает возможность продемонстрировать растущие возможности по доставке оборудования в порт Гданьск. Более того, операции по выгрузке и дальнейшему перемещению техники отражают способность армии использовать стратегически расположенные морские порты по всей Европе и быстро транспортировать оборудование через театр военных действий. Помимо работы в Гданьске, оборудование прибудет в порты Гдыни (Польша), Клайпеду (Литва) и Александруполис (Греция).

Операция Atlantic Resolve проводится после начала конфликта на востоке Украины, с апреля 2014 года.

В апреле "Страна" сообщала о переброске американцами в Польшу десятков истребителей.

А зимой, как мы писали, США впервые перебросили из Техаса в Норвегию стратегические бомбардировщики B-1.