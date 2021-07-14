Партия "Оппозиционная платформа - за жизнь" отреагировала на признание Конституционным судом закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В политсиле считают, что решение было принято под давлением власти и является необъективным.

Заявление по поводу вердикта КСУ опубликовано на сайте партии.

По словам пресс-службы ОПЗЖ, 13 июля рухнули надежды на справедливое решение Конституционного суда, которое защитит языковые права миллионов русскоязычных украинских граждан и представителей других национальных общин.

"Сегодня Конституционный суд отступил под давлением власти и, не долго думая, одобрил дискриминационный закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Зе-власть уже не раз предала и обманула своих избирателей. Вопреки своим обещаниям она сделала все, чтобы усугубить "наследие" режима Порошенко, уничтожившего языковые права национальных меньшинств. Для этого потребовалось ввести еще больше ограничений и квот, дискредитировать и подчинить судебную власть. Зе-команда не остановилась ни перед чем", - констатировали в партии.

В ОПЗЖ назвали решение КСУ по языковому законодательству необъективным, конъюнктурным и политическим.

"Это решение - симптом паралича судебной системы. Теперь у украинских граждан нет прав, и нет возможности их защитить. Но мы не прекратим борьбу за восстановление культурного равноправия. Будем добиваться отмены всех дискриминационных законов, ограничивающих права русскоязычных граждан и представителей других национальных общин свободно говорить, слушать и учиться на языке своих семей", - заверили в партии.

В "Оппоплатформе" добавили, что теперь судьба прав человека в Украине будет решаться только на выборах.

Ранее "Страна" приводила комментарий автора представления в КСУ на признание "языкового" закона конституционным.

Также мы рассказывали, что говорят в интернете об этом резонансном решении КСУ.