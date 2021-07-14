Российский журналист Леонид Парфенов прокомментировал вопрос телеведущего Евгения Киселева, который спросил его во время интервью в Киеве "Чей Крым?". Парфенову очень не понравилось, что Киселев вообще ему задал этот вопрос и каким образом он это сделал.

Соответствующее видео с комментарием Парфенова опубликовано уже после того, как его интервью с Киселевым вышло на канале последнего в YouTube.

"Есть главный вопрос, раз десять мне его в Киеве задавали. "Чей Крым?!" Это коренной вопрос.

Это такая проверка на вшивость. Главный вопрос, и давать нужно только их же ответ, ничего другого не устроит. Никакие слова, типа контроль России, но непризнание международного сообщества. Нет, это не принимается.

Мало того, что ты не ходишь в Москве с хештегом "КрымНаш", ты должен киевским патриотическим пропагандистам предъявить хештег "КрымВаш". Это как ПЦР.

Таких вопросов не задают даже на границе, в киевском аэропорту в "Борисполе", когда впускают в страну. Но русский в роли украинского журналиста (очевидно Парфенов имеет в виду Евгения Киселева - Ред.) - он строже и бдительнее Службы безопасности Украины!

Они семь лет задают этот вопрос, и, видимо, каждый раз представляют перед собой Путина. Поэтому он так жестко ребром ставит так: "чей Крым?". Да твой Крым, Женя Киселев, твой! Ты же играл с Януковичем там в теннис.

Для меня непостижимый этот апломб заведомой правоты своей, чтобы вот так судить других из Киева", - заявил Парфенов.

Напомним, Парфенов на прошлой неделе приезжал в Киеве и дал интервью телеведущему Евгению Киселеву. В нем он отказался прямо отвечать на вопрос: "Чей Крым?".

Также в этом же интервью Парфенов заявил, что не считает украинцев и россиян "одним народом" как это делает президент России Владимир Путин.