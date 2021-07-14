Заявление об отставке Арсена Авакова с поста главы МВД Украины вызвало реакцию не только в Украине, но и за границей.

Немецкие журналисты называют его "олигархом" или "человеком олигархии". Пишут, что он поддерживал непрозрачные отношения с правоэкстремистскими организациями, а также, что с его уходом в Украине может был потерян "контроль над улицей".

"Страна" подготовила выжимку материалов иностранных СМИ.

"Уроженец Харькова, один из олигархов Украины"

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine назвала Авакова "вечным" министром, который за семь лет службы пережил на посту пять перестановок в правительстве и одну смену президента. Журналисты напоминают, что за его увольнение будут проголосовать народные депутаты в четверг, 15 июля.

"Для Киева стало бомбой, когда Аваков объявил о своей отставке двумя сухими предложениями... Почему и как был сделан этот шаг, пока остается загадкой. Очевидно только, что давление со стороны президентской администрации было решающим", - пишет издание и констатирует, что предположения и домыслы процветают.

FA утверждает, что Зеленский уже некоторое время работает над заменой Авакова. "Одной из причин этого могло быть расследование одного из самых ярких убийств последних лет: взрыва заминированного автомобиля российско-белорусско-украинского журналиста Павла Шеремета в 2016 году. После того, как украинские СМИ показали полиции многочисленные срывы в расследовании, Аваков представил троих предполагаемых преступников в 2019 году", - пишет германская газета.

"Это были известные активисты волонтерского движения в поддержку подразделений, борющихся с российской агрессией на востоке Украины. Предполагаемый успех обернулся фиаско: ни доказательства, представленные следователями, ни предполагаемые мотивы арестованных не были правильными. После их освобождения весной этого года Зеленский подчеркнул личную ответственность Авакова за расследование", - указывает СМИ.

В завершении материале немецкое издание приводит краткий профиль Авакова, в котором называет его олигархом.

"57-летний мужчина из Харькова на востоке Украины - один из олигархов, которые встали на сторону демократического лагеря во время "оранжевой революции" в 2004 году, но, как и бывший президент Петр Порошенко, олицетворяли многие из призраков, против которых были революции 2004 и 2014 годах. Его власть также была основана на том факте, что он сыграл важную роль в организации противодействия российской агрессии на первом этапе войны. Часть формирований впоследствии была подчинена Министерству внутренних дел. Кроме того, Аваков поддерживал крайне непрозрачные отношения с отдельными фигурами в правоэкстремистских организациях", - завершает Frankfurter Allgemeine.

"С уходом Авакова контроль над улицей может быть утерян"

Немецкое издание FAZ.NET пишет, что "Аваков считается человеком олигархии и, по сообщениям прессы, поддерживает прекрасные контакты с восточноукраинским магнатом Игорем Коломойским. Утверждается, что в их объединенную сеть входят несколько депутатов от правительства и оппозиции".

В качестве причин отставки СМИ указывает то, что влияние на президентский пост стало слишком сильным: "После того, как с конца июня полиция открыла дела на трех депутатов от "Слуги народа" в Одессе, Киеве и Львове по обвинению в вождении алкоголя и наркотиков, окружение Зеленского заподозрило Авакова в целенаправленных репрессиях против фракции. И тот согласился на мирный развод".

Немецкие журналисты продолжают: "Теперь обсуждается, стоял ли Аваков на пути новой попытки Зеленского бороться с коррупцией. Независимо от того, вернется ли он в Кабинет министров в качестве заместителя премьер-министра по вопросам обороны или будет соревноваться с Зеленским на следующих президентских выборах".

СМИ пишет, что в любом случае Зеленский сейчас черпает все больше и больше власти. При этом после отставки Авакова исчезает независимый центр в аппарате власти, который представляет альтернативные мнения.

Указывается, что в среду перед зданием парламента в Киеве более 500 военнослужащих в отставке призвали пересчитать свои пенсии. Они заняли вход без особого сопротивления силовиков. Издание пишет, что контроль над улицей очень много значит для Украины. С уходом Аваковым этот контроль может быть утерян.

Что означает для украинской политики и улицы отставка главы МВД читайте в материале "Страны": "Куда уходит Аваков?"