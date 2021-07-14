Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель улетела в США, где 15 апреля встретится с президентом страны Джо Байденом. Главы стран обсудят, кроме прочего, конфликт на Донбассе.

Об этом сообщает "Укринформ".

По словам пресс-секретаря федерального правительства Штеффена Зайберта, официальная часть визита Меркель начнется утром 15 июля завтраком и беседой с вице-президентом США Камалой Харрис.

Главные переговоры с главой Белого дома запланированы на вторую половину дня. По итогам встречи лидеры проведут пресс-конференцию.

Среди тем обсуждения - судьба проекта "Северный поток-2", мирное урегулирование конфликта на востоке Украины, отношения с Россией и Китаем, изменение климата и борьба с пандемией.

Глава правительства ФРГ также посетит Университет Джона Хопкинса, где получит почетную степень доктора. Для Меркель это будет уже 18-я по счету научная степень почетного доктора.

Кроме того, у канцлера запланирована встреча с представителями американского бизнеса.

Нынешний визит в США, по сути однодневный, станет последним для Меркель в качестве канцлера ФРГ. После сентябрьских парламентских выборов она уйдет из большой политики.

Накануне визита Меркель, как писала "Страна", Берлин заявил о сближении позиций с США по запуску "Северного потока - 2".

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