Американская компания Apple выпустила беспроводной внешний аккумулятор MagSafe Battery Pack для всех версий iPhone 12.

Об этом пишет CNBC.

Цена одного устройства, которое доступно только в белом цвете, составляет 99 американских долларов.

Как сообщается, новый аккумулятор с помощью магнитов, закрепляется на задней части всех версии модели iPhone 12. Устройство продолжает автономную работу телефона, чья батарея разряжается.

Мощность MagSafe Battery Pack составляет 5 ватт. Устройство имеет аккумулятор емкостью 1460 мАч. Это более чем в два раза меньше мощности внутренней батареи смартфона (3110 мАч).

Первые поставки устройства ожидается на следующей неделе.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве открылся первый украинский офис Apple. Теперь компания будет ввозить сама свою технику в страну.

Ранее "Страна" подробно писала о том, что будет с ценами на Apple после открытия в Украине официального представительства.

Также сообщалось, что в компании Apple на конференции WWDC 2021 официально представили для разработчиков новую мобильную операционную систему iOS 15. Она выйдет для смартфонов iPhone.