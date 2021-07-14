Apple показала беспроводной внешний аккумулятор для всех версий iPhone 12. Фото
Американская компания Apple выпустила беспроводной внешний аккумулятор MagSafe Battery Pack для всех версий iPhone 12.
Об этом пишет CNBC.
Цена одного устройства, которое доступно только в белом цвете, составляет 99 американских долларов.
Как сообщается, новый аккумулятор с помощью магнитов, закрепляется на задней части всех версии модели iPhone 12. Устройство продолжает автономную работу телефона, чья батарея разряжается.
Мощность MagSafe Battery Pack составляет 5 ватт. Устройство имеет аккумулятор емкостью 1460 мАч. Это более чем в два раза меньше мощности внутренней батареи смартфона (3110 мАч).
Первые поставки устройства ожидается на следующей неделе.
Напомним, ранее мы писали, что в Киеве открылся первый украинский офис Apple. Теперь компания будет ввозить сама свою технику в страну.
Ранее "Страна" подробно писала о том, что будет с ценами на Apple после открытия в Украине официального представительства.
Также сообщалось, что в компании Apple на конференции WWDC 2021 официально представили для разработчиков новую мобильную операционную систему iOS 15. Она выйдет для смартфонов iPhone.