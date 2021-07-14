Конституционный суд Испании признал неконституционным введение режима чрезвычайного положения в стране из-за Covid-19. Решение принято в среду, 14 июля. Об этом сообщает La Informacion.

Речь идет об указе испанского правительства от 14 марта 2020 года. Решение о признании его неконституционным было принято с перевесом всего в один голос: шестеро судей проголосовали "за" и пятеро - "против". Но тем не менее суд решил, что введенное правительством Педро Санчеса чрезвычайное положение слишком сильно ограничило основные права граждан.

Напомним, что во время введенного в Испании в марте 2020 года режима ЧП были серьезно ограничены права практически всех граждан государства. Тогда в стране остановилось все, кроме важнейших предприятий, а испанцам необходимо было находится дома. Такие ограничения свободы вызывали протесты. В частности, в Барселоне сотни человек во время протестов против ограничительных мер из-за коронавируса, устроили стычки с правоохранителями.

Ранее "Страна" писала о том, что в мае Испания отпраздновала выход из коронавирусного режима ЧП ночными танцами на улицах.

Также мы сообщали, что в Испании спустя больше, чем год, могут отменить масочный режим на улицах.