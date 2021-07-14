Служба безопасности Украины раскрыла два международных канала контрабанды цифровой техники Apple и драгоценностей от известных брендов. Преступники пытались провезти через международный аэропорт "Борисполь" товар на сумму более 30 млн гривен.

Об этом в среду, 14 июля, сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, чтобы не оплачивать пошлину, контрабандисты маскировали товары под отправления с личными вещами.

В результате правоохранители нашли в посылках фигурантов более 4 700 единиц эксклюзивной цифровой техники. Кроме того, была выявлена партия брендовых ювелирных изделий.

Также в своих посылках контрабандисты пытались провести 168 упаковок табака для кальяна и 715 килограмм табачных смесей.

Как было установлено, преступники наладили каналы незаконного перемещения в Украину электронных товаров и табачных изделий из стран Ближнего Востока и ЕС.

Реализовывать контрабандную продукцию дельцы собирались через аффилированные точки оптовой и розничной торговли.

В данный момент правоохранители продолжают следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности.

Напомним, ранее из Украины в Нигерию контрабандой пытались вывести 400 кг авиационных винтов.

Также сообщалось, что контрабанду сигарет и алкоголя на миллионы гривен обнаружили пограничники на Волыни.