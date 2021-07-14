В четверг, 15 июля, антициклон со стороны северо-востока Украины уже начнет постепенно терять свою силу, но большинство регионов страны все еще будут находиться в поле повышенного давления, поэтому будет преобладать сухая и жаркая погода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Осадков завтра не ожидается, лишь днем ​​в Карпатах и ​​на Закарпатье местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Ближайшей ночью температура воздуха опустится до +17-22 градусов. В дневные часы вернется жаоа до +​​30-35. В Карпатах ночью +11-16, а днем - комфортные +​​22-27 градусов.

В Киеве и области 15 июня прогнозируют малооблачную погоду без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью +17-22, днем ​​+30-35 градусов. В Киеве ночью +20-22, а в дневные часы - до +​​31-33 градуса.

Температура воды в реке Днепр по состоянию на 9:00 14 июля на гидрологическом посту Киев составила составляла +26,2 градуса, уровень воды 455 см.

Ранее "Страна" писала о том, что Украина продолжит оставаться самой жаркой страной Европы до следующего вторника.

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