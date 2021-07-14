В эту пятницу Рада может утвердить Дениса Монастырского главой МВД Украины, который займет место подавшего в отставку Арсена Авакова. В таком случае возможное вакантное место во фракции "Слуга народа" может занять 28-летний сумчанин Антон Швачко, который идет следующим в списке партии.

Так, если Монастырский будет назначен министром, то он будет обязан сложить свой депутатский мандат. Затем освободившееся место в Раде должен занять следующий человек в партийном списке "Слуги народа", с которым эта партия шла на парламентские выборы в 2019 году.

Этим человеком и является член партийного списка "Слуг народа" (№ 139) — Антон Швачко.

Согласно данным портала "Чесно", Антону Швачко сейчас 28 лет — он родился 11 декабря 1992 года в Сумах. Он окончил факультет маркетинга Сумского национального аграрного университета. Получил образовательно-квалификационный уровень магистра по специальности "Инженер-технолог ресторанного бизнеса. Маркетолог".

На момент подачи документов кандидатов от "Слуги народа" в ЦИК (2019 год) в официальной биографии Швачко для Центризбиркома значилось, что он беспартийный и безработный. В тот период проживал в Сумах, ранее не был судим.

По состоянию на конец июня 2021 года Антон Швачко был главной областного секретариата партии "Слуга народа" в Сумской области.

Напомним, во вторник, 13 июля, подал в отставку министр внутренних дел Арсен Аваков. На его место президент Владимир Зеленский предложил кандидатуру нардепа, главы парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

Голосование за отставку Авакова должно пройти в Раде 15 июля, а уже 16 июля, на заседании комитета по вопросам правоохранительной деятельности, должны рассмотреть кандидатуру Монастырского.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, чем известен Монастырский и почему избрали именно его кандидатуру на этот пост.