К 2030 году в Украине хотят запретить ввоз автомобилей на дизеле и бензине
Министерство инфраструктуры Украины подготовило проект закона об изменениях правил ввоза автомобилей в страну. Авторы документа предлагают к 2030 году запретить импортировать машины с дизельными и бензиновыми двигателями.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Законопроект предполагает ввести поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине. Предлагается запрет:
- с 1 января 2027 года бывших в употреблении автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания;
- с 1 января 2030 новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.
Причем запрет не будет распространяться на:
- автомобили Вооруженных сил Украины и других военных формирований;
- автомобили, используемые фермерскими хозяйствами за пределами автомобильных дорог общего пользования;
- автомобили, которые достаются по наследству;
- автомобили, изготовленные до 1 января 1981 года.
Подготовленный проект предполагает внесение указанных изменений в закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств". Как заявили в министерстве, он разработан для реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, европейским Сообществом по атомной энергии и государствами - членами ЕС, а также директивы 2009/33 Европейского парламента и Совета от 23 апреля 2009 года о продвижения чистых и энергоэффективных транспортных средств. Кроме того, проект призван стимулировать использование транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.
Подобные запреты постепенно вводятся в развитых странах. Например, в 2019 году в Париж запретили въезжать на старых дизельных и бензиновых автомобилях. А Израиль объявил, что с 2030 года в стране прекратят использовать бензиновые и дизельные автомобили и полностью снимут налоги на электромобили.