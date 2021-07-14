Министерство инфраструктуры Украины подготовило проект закона об изменениях правил ввоза автомобилей в страну. Авторы документа предлагают к 2030 году запретить импортировать машины с дизельными и бензиновыми двигателями.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Законопроект предполагает ввести поэтапный запрет ввоза и первой государственной регистрации в Украине автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, в том числе и производимых в Украине. Предлагается запрет:

с 1 января 2027 года бывших в употреблении автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания;

с 1 января 2030 новых автомобилей с дизельными двигателями внутреннего сгорания, а также б/у и новых автомобилей с бензиновыми двигателями внутреннего сгорания.

Причем запрет не будет распространяться на:

автомобили Вооруженных сил Украины и других военных формирований;

автомобили, используемые фермерскими хозяйствами за пределами автомобильных дорог общего пользования;

автомобили, которые достаются по наследству;

автомобили, изготовленные до 1 января 1981 года.

Подготовленный проект предполагает внесение указанных изменений в закон "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и проведения первой государственной регистрации транспортных средств". Как заявили в министерстве, он разработан для реализации отдельных положений Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, европейским Сообществом по атомной энергии и государствами - членами ЕС, а также директивы 2009/33 Европейского парламента и Совета от 23 апреля 2009 года о продвижения чистых и энергоэффективных транспортных средств. Кроме того, проект призван стимулировать использование транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Подобные запреты постепенно вводятся в развитых странах. Например, в 2019 году в Париж запретили въезжать на старых дизельных и бензиновых автомобилях. А Израиль объявил, что с 2030 года в стране прекратят использовать бензиновые и дизельные автомобили и полностью снимут налоги на электромобили.