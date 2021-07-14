В Закарпатье 12-летняя Таня Тулайдан во время паводка спасла жизни четырех детей. Эта история произошла в пгт Ясиня Раховского района, сообщает ГСЧС.

Девочка была дома с младшим братом, когда всю улицу, двор и дом начала заливать вода. Но отважная Таня не поддалась панике и спасла не только своего маленького брата, но и троих детей своей родственницы.

"А как все было - рассказала сама девочка. Ее родители как раз работали в поле, когда село накрыла паводковая волна. Вода очень быстро прибывала и Татьяне пришлось молниеносно принимать решения. Она чувствовала ответственность не только за себя, но и за маленького братика", - говорится в сообщении ГСЧС.

Девочка выключила дома электричество и вместе с семилетним братом побежала к дому тети, в котором находились еще трое детей. Таня успокоила перепуганных малышей и провела на второй этаж своего дома, где все они были в безопасности и ждали возвращения взрослых.

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