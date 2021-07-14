Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении нового знака отличия в стране - "Национальная легенда Украины". Им будут награждать за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины и укреплении государственности.

Соответствующий указ №294 / 2021 от 14 июля опубликован на сайте главы государства в среду.

"Установить знак отличия президента Украины "Национальная легенда Украины" для награждения граждан за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу, весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность", - отмечается в документе.

Также в указе говорится, что рисунок награды будет утвержден по результатам всеукраинского конкурса, который должен подготовить и провести Кабинет Министров.

Кроме того, глава страны поручил правительству до 9 августа этого года представить на утверждение проект Положения о знаке отличии "Национальная легенда Украины" и проекты рисунка.

Изготовлением знака отличия и атрибутов к нему будет заниматься Государственное управление делами при участии Национального банка Украины.

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский наградил орденом "За мужество" 67 добровольцев, из них 64 - посмертно.

Также сообщалось, что Зеленский наградил орденами, медалями и почетными званиями больше ста женщин.