Комитет рекомендовал Раде принять законопроект Зеленского о большом гербе

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти рекомендовал парламенту принять за основу и в целом законопроект президента Владимира Зеленского о большом государственном гербе Украины.

За соответствующее решение проголосовали 17 членов комитета, сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Только что комитет организации госвласти поддержал предложенный президентом Украины законопроект № 5712 о большом государственном гербе Украины. Результаты голосования: "за" - 17, "против" - 2, "воздержались"- 3",- написал он в своем телеграм-канале.

Теперь законопроект должен одобрить парламент, после чего его подпишут спикер Рады Дмитрий Разумков и президент Владимир Зеленский.

Напомним, что Зеленский заявил о внесении в Раду законопроекта про большой герб Украины как неотложного в День Конституции, 28 июня.

Глава государства предлагает сделать большим гербом Украины рисунок, утвержденный при премьерстве Юлии Тимошенко. На эскизе изображен Знак Княжеского Государства Владимира Великого (малый Государственный Герб Украины) золотого цвета, размещенный на синем пятистороннем щите. Над щитом - изображение великокняжеского венца (короны) Ярослава Мудрого и пурпурно-золотой шатер в виде растительного орнамента. Щит держат: с левой стороны - лев, с правой - воин-казак с ружьем.

"Страна" подробно разбиралась, что известно об одобренном Зеленским эскизе большого государственного герба.