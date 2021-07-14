В Запорожье парни спортивной наружности и с лицами скрытыми масками, кепками и темными очками заблокировали проведение сессии горсовета.

Как сообщают очевидцы, неизвестные вошли в сессионный зал и заняли места депутатов.

"Запорожье. По территории мэрии разгуливают молодчики спортивной внешности. На местах депутатов почему-то сидят ... "молодцы, все как на подбор". Дресс-код соответствующий: кроссовки, кепки, панамы, черные футболки, бритые головы, красноречивые татуировки. Согласно ЗУ "О местном самоуправлении" это право граждан на участие в местном самоуправлении (статья 3) ??! А кто из них знает, что такое самоуправление вообще, кто закон какой-нибудь в глаза видел? И кажется, что это просто анархия - мать порядка)", - написала в соцсети местная журналистка Ольга Герман.

Также она обратила внимание на татуировки незваных "гостей" Запорожского горсовета. В частности, у одного из них на ноге был изображен портрет Сергея Есенина. А другой "представитель общественности" был в футболке с надписью "Будем драться как черти".

"Татуировки ножей на руках, на лице. Казалось, что кто-то сейчас достанет нож и начнется. Каждый из них свободно себя чувствовал в сессионном зале: кто-то спал, кто-то играл табличками с именами, кто-то кому-то подавал знаки. В общем было весело и в то же время горько", - написала Ольга Герман и добавила, что в сессионном зале присутствовали руководители правоохранительных органов, но молодчики на них не обращали внимания.

Ранее "Страна" писала о том, что на сессии горсовета Борисполя депутаты подрались с членами "Нацкорпуса".

Также мы сообщали, что экс-депутат горсовета Каменского жестоко расправился с домработницей и пригрозил застрелиться.