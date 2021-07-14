В Офисе президента отреагировали на решение Верховного Суда признать указ президента Владимира Зеленского, который отменяет назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, противоправным.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии "Стране" сообщил, что это практически идеальный пример большой политической коррупции, а решение Верховного суда в пользу Тупицкого, было принято вопреки юридической логике.

"Когда отраслевое сообщество категорически сопротивляется фундаментальной реформе. Верховный суд только что вопреки юридической логике принял решение в пользу Тупицкого – определив недействительным указ президента Зеленского об отмене указа Януковича о назначении Тупицкого. Безусловно, это не окончательное решение – будет апелляция. Буквально на днях", — заявил Подоляк.

Также он сообщил, что Тупицкий так и останется за пределами Конституционного суда.

"Но, тем не менее, предлагаю считать это решение конкретным проявлением сопротивления судей реформе, которая одобрена парламентом. Именно сегодня депутаты проголосовали за законопроект №5068 об очищении Высшего совета правосудия, ранее поддержали законопроект №3711-д с предложениями президента о перезапуске Высшей квалификационной комиссии судей. И то, что именно сегодня появилось вот такое решение Верховного суда по Тупицкому, – не просто символично. Это указывает на существующий сговор по слому реформы", — считает Подоляк.

Советник главы Офиса президента уверяет, что президент не позволит остановить очищение судебной системы.

"Принятые законы будут работать. Тупицкий, действующие судьи и кто-либо другой не получит возможности сломать реформу. Серых схем, коррупции и "корпоративной солидарности", подменяющей закон, в судебной системе Украины больше не будет", — подытожил Подоляк.

Напомним, в среду, 14 июля, Верховный Суд признал указ президента Владимира Зеленского, который отменяет назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, противоправным.

Позже в Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский подаст апелляцию на это решение Верховного суда.