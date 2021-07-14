В ближайшие 10 лет Украине понадобится более 100 миллиардов евро капитальных инвестиций, чтобы достичь экологической цели снижения выбросов до 35 % от уровня 1990 года. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на Украинском энергетическом форуме, сообщается на сайте Кабмина.

"Это действительно амбициозная цель, которая включает в себя перестройку экономической модели и привлечения масштабных инвестиций для модернизации нашей энергетики. Чтобы уменьшить выбросы до 35% от уровня 1990 года, по подсчетам Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, нам понадобится 102 млрд евро капитальных инвестиций в течение 10 лет", - заявил Денис Шмыгаль.

По словам премьера, Киев активно работает над "зеленым" курсом и хочет синхронизировать его с европейской политикой по этому вопросу. Также Шмыгаль напомнил, что Украина одной из первых ратифицировала Парижское соглашение по климату, но только в последний год активно включилась в формирование экологического курса.

Ранее "Страна" писала о том, что на внеочередном заседании в четверг, 15 июля, Рада займется вопросами экологии.

Также мы сообщали, что Э\экологи определили причину внезапного желтения реки Лыбедь в Киеве.