В среду, 14 июля, президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали в военный госпиталь в столице страны. Государственный лидер жаловался на боли в животе и продолжительную икоту, которая не проходила более 10 дней.

Об этом сообщает Тhe Guardian.

Под медицинским наблюдением 66-летний президент проведет около двух суток. В недавней трансляции в социальных сетях Болсонару сказал, что его проблема с икотой началась после того, как он перенес стоматологическую операцию и начал принимать лекарства, которые ему прописали.

Напомним, в марте прошлого года Жаир Болсонару был госпитализирован с подозрением на коронавирус. Ранее, в 2019 году, Болсонару, заявил, что у него, возможно, рак кожи.

Также "Страна" сообщала, что президента Бразилии заподозрили в махинациях с закупками вакцин от коронавируса. По данным правоохранителей, Болсонару злоупотребил властью, заключая в феврале договор о поставках 20 млн доз вакцины от коронавируса индийского производителя Bharat Biotech на сумму 316 млн долларов. Комиссия Федерального сената, изучившая случай, пришла к выводу – цена препарата была намеренно завышена.