Окружной административный суд города Киева (ОАСК) открыл производство по иску главы Конституционного суда Украины Александра Тупицкого к КС из-за невыплаты ему зарплаты с 18 апреля по 28 августа 2020 года в размере более 900 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Тупицкий в своем иске требует признать незаконной бездеятельность КС о непогашении перед ним задолженности, которая возникла из-за невыплаты ему вознаграждения судьи и обязать суд выплатить его. Суд принял дело к рассмотрению по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

"Истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи КС в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, закона Украины "О Конституционном суде Украины" и просит ОАСК обязать КС выплатить ему более 900 тыс грн", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце прошлого года Зеленский созвал заседание СНБО для отстранения Тупицкого. Затем президент подписал указ об отстранении главы КСУ сроком на два месяца с этой должности.

Затем Конституционный суд заявил, что отстранение Тупицкого президентом противоречит Конституции Украины. Для принятия решения об увольнении судьи КС, согласно Конституции Украины, необходимы по меньшей мере 12 голосов судей КС. В противном случае судья продолжает выполнение обязанностей.

В первый день февраля Кассационный административный суд, который входит в состав Верховного суда, зарегистрировал иск Александра Тупицкого, в котором он оспаривает указ президента Владимира Зеленского "Об отстранении от должности судьи Конституционного суда Украины". После этого Верховный суд отказал в открытии производства по делу об отстранении судьи.

26 февраля президент снова подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда с 28 февраля на один месяц.

Через месяц Зеленский подписал указ, который отменяет указ Виктора Януковича от 14 мая 2013 года №256 "О назначении А.Тупицкого судьей Конституционного суда Украины". Однако уже сегодня Верховный суд признал незаконным указ действующего главы государства.