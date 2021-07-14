В "Синегоре" в Ивано-Франковской области между посетителями возник конфликт со стрельбой из травматического оружия, в результате которого два человека получили ранения.

Об этом рассказала пострадавшая Анастасия на своей странице в Инстаграме.

По ее словам, на днях в Гуте, в госрезиденции "Синегора", в результате конфликта она получила ранение в лицо из пистолета. Также ее брата ударили рукоятью оружия по голове.

"Девятого июля я в компании своего жениха, брата с женой и другими друзьями (в том числе двое детей 5-ти и 3-х лет) приехали отдыхать в Гуту в государственной резиденции "Синегора". Все было хорошо к моменту когда мы с улицы, где уже пожарили мясо, переместились в фойе отеля. Там ребята вышли на общий балкон покурить. Это и стало началом всех ужасных событий того вечера. Около 22:50, когда ребята вышли из общего балкона, где к ним подошел мужчина, заявив, что в его номере пахнет сигаретами и спросил, "почему они курят в коридоре отеля". Конечно, никто не курил в коридоре, поэтому это ему и ответили. Мужчина сказал, что вызовет полицию, и ссориться и продолжать этот разговор никто не хотел, поэтому ребята одобрительно ему ответили и вернулись к нам в фойе, рассказав о ситуации", - написала 20-летняя девушка.

"Через несколько минут мужчина зашел к нам в фойе, снимая все на видео своего телефона и набросился уже на всех с обвинениями в нарушении общественного спокойствия (было 23:05 +-), распитии алкоголя и в том же курении в коридоре отеля. На наши замечания, что мы не шумим и не можем курить в помещении, потому что с нами находятся двое маленьких детей, он не реагировал... через несколько минут вернулся с администратором гостиницы. Далее начались личные обиды в нашу сторону. Мужчина называл нас "алкашами" (получив поддержку от администраторши, которая почему-то не разобравшись, сразу заметила, что это мы неправы), продолжал свою линию о сигаретах и в конце заявил "Я СЕЙЧАС ВАС ЗДЕСЬ ПОСТРЕЛЯЮ", – описывает происходящее Анастасия.

"А дальше ситуация стала не контролируемая. Мой жених начал снимать его тоже на видео, и когда он это заметил, то выбил его телефон из рук. Когда же мой брат решил подойти и завершить с ним мирно этот конфликт, то получил рукоятью пистолета по голове. Я в это время успела лишь выбежать в коридор, где брат только поднимался на ноги, а мужчина перезарядил пистолет и выстрелил. Пуля прилетела мне в лицо, а именно – в щеку рядом с носом. Дальше только крики, кровь, шок, страх и желание выжить. Мне кажется, что столько крови я в жизни не видела. А этот человек просто вернулся в свой номер".

Затем, по словам пострадавшей, они вызвали полицию и скорую и поехали в больницу. "Стрелявшего мужчину правоохранители задержали, но он поехал в участок на собственном авто в сопровождении двух полицейских. И уже утром его отпустили, переквалифицировав статью, с хулиганства на нанесение умышленного легкого телесного повреждения".

"Мне 20 и я не знаю, как будет выглядеть мое лицо после заживления раны. У меня занемело и опухло пол лица. Брату ежедневно делают перевязки, и мы надеемся, что не будет осложнений. У нас отобрали чувство безопасности, а его могут "отмазать"...", – добавляет девушка.

В комментарии местному изданию "Галка" Анастасия рассказала, что сейчас их с братом состояние уже лучше. Но под вечер становится хуже – боль усиливается. Пострадавшая считает, что дело пытаются "замять", мол "задержанного очень быстро отпустили и переквалифицировали дело":

"Нам следователь посоветовал подавать заявление, чтобы дело обратно переквалифицировали на хулиганство. Ни тот человек, ни его адвокат так и не связывался с нами".

В пресс-службе Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области подтвердили изданию факт инцидента. Сообщается, что стрелял киевлянин из зарегистрированного травматического пистолета.

"Сейчас зарегистрирована статья 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) УКУ. Информация о именно легких телесных повреждениях - это предварительное заключение медиков, поэтому, судя по их справке, полиция предварительно квалифицировала именно это преступление. Однако после допроса свидетелей, очевидцев, проведения судмедэкспертизы, правоохранители примут решение о конечной квалификации происшествия", - рассказывают в пресс-службе полиции Прикарпатья.

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