Сегодня, 14 июля, стало известно о том, что Конституционный суд признал конституционным закон о тотальной украинизации.

Проект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят в апреле 2019 года. Он предусматривает тотальную украинизацию публичной сферы. Чем явно противоречит Конституции, которая гарантирует свободное развитие русского и других языков.

Владимир Зеленский до вступления в должность обещал провести тщательный анализ закона на предмет соблюдения конституционных прав. Но в итоге даже в суд на закон подал депутат не их "Слуг народа", а представитель "Оппоблока".

Венецианская комиссия рекомендовала украинскому правительству пересмотреть языковой закон. Европейские эксперты высказали мнение, что Киев должен принять закон о национальных меньшинствах. В противном случае закон создает основания для их дискриминации.

Также Венецианка предлагала Украине отменить штрафы за нарушение языкового закона.

С 16 июля в Украине вступят в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на "мове" и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком.

Иск в Конституционный суд для отмены закона подали еще в 2019 году. И это был удобный для Зеленского способ, оставаясь формально не при чем, восстановить справедливость. Но в итоге Офис президента занял активную позицию в защиту порошенковского закона. Его адвокатом выступил представитель Зеленского в КСУ.

В итоге произошло то, чего стоило ожидать: Конституционный суд подтвердил легитимность документа. На решение отреагировали политики и лидеры мнений.

"Миллионы украинцев живут в своей стране как иностранцы"

Автор иска в Конституционный суд Александр Долженков считает решение судей сомнительным. А "слуг народа", которые не хотят вносить правки в закон, предлагает менять.

"Очень сомнительное решение суда с точки зрения его законности и обоснованности. Это не правовое, а, к сожалению, политическое решение, поскольку были грубо проигнорированы судом явные нарушения статьи 10, 24 Конституции Украины.

Если Слуги Народа во главе с их Президентом не хотят менять ситуацию, в которой оказались русскоязычные граждане Украины, значит нужно менять таких Слуг…" - написал Долженков.

Телеграм-канал "Политика Страны" опубликовал данные своего источника. Собеседник сообщил, что сегодняшнее решение Верховного суда об отмене указа президента об увольнении главы КСУ Тупицкого и решение КСУ о конституционности закона о тотальной украинизации взаимосвязаны.

"Банковая попросила КСУ объявить решение именно сегодня, так как знало заранее, что будет решение ВСУ по незаконности Указа президента об увольнении Тупицкого. За счёт темы языка Офис президента решил перебить негативный для себя резонанс по отмене Указа по Тупицкому", - говорит источник.

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский указывает на противоречие: предыдущий языковой закон Колесниченко-Кивалова КСУ отменил из-за нарушений регламента при его принятии. А такие же нарушения в случае нового закона о языках - не принял во внимание.

То есть решение было явно политическим, намекает депутат.

"Говорят, что некоторые судьи КС, из числа тех, кто сегодня решил, что грубейшее нарушение регламента не мешает действующему закону о языке быть конституционным, признали предыдущий закон о языке неконституционным по той же причине, нарушение регламента, которую сочли неважной сегодня.

Думаю их можно считать судьями неопределенной юридической ориентации", - написал Бужанский.

При этом Бужанский не верит, что ситуацию поможет исправить закон о нацменьшинствах (или "сообществах"), которого требуют в Европе и который недавно пообещал Зеленский.

"Действующий закон о языке, доблестно признанный конституционным, никак не ущемляет права нацменьшинств.

Он их просто зануляет полностью. Но готовится законопроект о национальных меньшинствах, который должен эти права вернуть.

Иначе, на кой черт он нужен?

Но вернуть эти права невозможно, не вступая в противоречие с действующим законом о языке.

Но, во-первых, это невозможно, потому что любая попытка его изменить, вызывает яростную истерику у четверти избирателей, и глубокий обморок у власти.

А во-вторых, так на кой черт тогда эта камасутра, почему было просто не взять, и хотя бы не проанализировать злосчастный, но глубоко конституционный закон о языке, и изменить его в разрезе этих прав нацменьшинств, так отравляющих нам жизнь?

С интересом, без всякой иронии говорю, жду законопроект по меньшинствам, уже просто как ответ на загадку, разгадать которую не в состоянии", - добавляет Бужанский.

Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин говорит, что те, кто хвалят решение КСУ, "машут лопатой на похоронах страны".

"Какая-то чиновница Конституционного суда с характерной фамилией Ковбасюк радостно сообщила нам, что запуганные властью судьи признали нормальным жуткий закон о тотальной украинизации. При этом даже авторы этого треша несколько лет признавали неконституционность своего творения и призывали не дать КСУ даже браться за его анализ.

Потом слуги под давлением нациков отказались от своих несмелых попыток слегка смягчить самые одиозные формы дискриминации русскоязычных.

Радующиеся всему этому параду издевательств над собственными согражданами (ведь права говорить, учиться, читать, смотреть ТВ и фильмы на украинском языке, как и его статус единственного государственного никто не трогает) активно машут лопатой на похоронах страны.

В том же духе мучительные попытки заиметь на нашей территории постоянное военное присутствие стран НАТО. Для тех, кто на бронепоезде уже и статью написали. Даже на украинском. Пусть потом не говорят, что "неожиданно, без предупреждения, без объявления…".

Одна надежда, что американцы лучше все понимают и принудят к выполнению Минска. Иначе планировать что-то даже на год вперёд будет проблематично".

Журналист Юрий Ткачев напомнил в связи с решением КСУ недавний пост нардепа-"слуги" Семинского, который писал, что русских в Украине нужно лишить прав человека.

"В целом решение КС по языку вполне логично и предсказуемо.

Языковой закон нарушает права русских. А русские в Украине не то что не считаются гражданами и не имеют, соответственно, гражданских прав, но даже правами человека могут пользоваться ограниченно, являясь таким образом с точки зрения украинского государства полуживотными.

По крайней мере, так считают в "Слуге народа". Причём соответствующее заявление нардепа Семинского даже не посчитали нужным прокомментировать хотя бы в своём обычном духе что это, мол, личное мнение депутата, не отражающее позиции партии. Значит, оно его отражает, правильно же я понимаю?

А вы - Конституционный суд. Смешно же", - написал Ткачев.

Политический эксперт Александр Скубченко считает, что происходящее - это и есть проект "АнтиРоссия", о котором говорил Путин.

"Нет в Украине ни Конституции, ни суда. Конституционный суд признал конституционным закон о запрете русского языка. Да, этот закон — не о функционировании украинского языка как государственного, а именно — о запрете русского языка. В этом единственный смысл всего закона: запретить русский язык в Украине. Проект Анти-Россия в действии.

После майдана все действия по развитию украинского языка — это дискриминация и запрет русского языка: ТВ, СМИ, кино, обслуживание, образование... Причём в грубое нарушение Конституции Украины. Сегодня свободное использование русского языка запрещёно во всех сферах общественной жизни. Хотя статья 10 Конституции гарантирует СВОБОДНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

Сегодня на русском языке в Украине можно просто разговаривать. Зеленский так и говорит: в Украине никому не запрещают разговаривать на русском языке. Но мне нигде — ни в одной стране мира, как иностранцу, не запрещают разговаривать на русском языке. Это просто невозможно. Но разве дома, в Украине, я — всего лишь иностранец, а не гражданин? Разве миллионы граждан Украины — это бесправные чужаки в своей стране? Разве оба языка не могут быть вместе?

Разве право на родной язык — это лишь право на нём разговаривать? Нет! Это право каждого ребёнка получить образование на родном языке. Это право каждого гражданина на использование своего языка во всех сферах общественной жизни — культура, обслуживание, бизнес, СМИ, информация, кино и другие. Должны ли дети знать украинский язык? Да! Но изучать украинский и обучаться на нём — это разные вещи!

Зеленский любит много рассказывать о равенстве в Украине, но никакого равенства нет: миллионы украинцев живут в своей стране просто как иностранцы. А государство грубо нарушает права миллионов на родной русский язык и статью 10 Конституции Украины, которая гарантирует свободное использование, развитие и защиту русского языка в Украине. Хотя Зеленский обещал на выборах всё изменить, но просто обманул все 73% своих избирателей", - написал Скубченко.

Скубченко напомнил об общении Зеленского: после вступления в должность президента провести тщательный анализ закона, чтобы убедительно, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины.

"Атака русни отбита". Что говорят сторонники закона

Со стороны же поклонников украинизации неслись радостные комментарии. Некоторые из них не могли удержаться и опускались до оскорблений по национальному признаку.

Так, нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин обрадовался решению КСУ и назвал противников закона "русней":

"Конституционный суд таки Украины. Атака рсни на закон об украинском языке отбита, закон признан конституционным".

Слово "русни" он при этом написал как "рсни" - видимо, чтобы не попасть под статью за разжигание межнациональной розни.

Закономерно хорошей новостью решение КСУ стало для уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя. Он даже отметил некий символизм - что решение принято накануне нового витка украинизации.

"Приветствую решение Конституционного Суда, который проявил государственную позицию и стал на сторону национальных интересов Украины. Защита языка - это защита национальных интересов Украины. На 30-м году независимости у нас нет права на поражение. Особенно приятно, что мы получили это решение накануне 16 июля - второй годовщины действия языкового закона и нового этапа имплементации его важных норм", - написал Тарас Кремень.