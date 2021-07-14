Верховная Рада изменила название государственного праздника "День защитника Украины" на "День защитников и защитниц Украины".

Соответствующий законопроект №2325 народные депутаты поддержали 317 голосами "за" в ходе заседания парламента в среду, 14 июля.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его принятие будет способствовать обеспечению гендерного равенства женщин и мужчин в военных делах. Также таким образом будут отмечены должным образом женщины и мужчины - защитники и защитницы независимости и территориальной целостности Украины.

День защитника Украины отмечается в Украине ежегодно 14 октября с 2014 года.

Напомним, в прошлом году по случаю этого праздника в Киеве прошел парад националистических сил и сторонников Украинской повстанческой армии (УПА). Тогда над входом в Офис президента радикалы повесили антисемитский плакат.

Тем временем украинцы продолжают отмечать День защитника отечества 23 февраля. "Страна" рассказывала, как люди встречают очередной "бывший" праздник, который в народе популярнее большинства новых памятных дат.