Увеличение присутствия НАТО в Украине стало темой для обсуждения президентом Беларуси Александром Лукашенко и главой России Владимиром Путиным во время встречи в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

"И международная повестка: западная политика в отношении Беларуси и России, в частности Европейского Союза и США. Украина: здесь отдельно обсудили ситуацию с увеличением военного присутствия блока НАТО на территории страны, в частности, проведение масштабных учений и планы по строительству военных баз", - заявила Эйсмонт.

Напомним, переговоры президента России Владимира Путина с его белорусским коллегой Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге завершились. Встреча, вместе с перерывом на совместный обед, длилась 5 часов 20 минут. Путин и Лукашенко договорились разработать совместный план противодействия западным санкциям.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко пригрозил Западу "неприемлемым ущербом" из-за санкций, введенных против Беларуси.

Также мы сообщали, что у Путина заявили о готовности говорить с Зеленским, но не на "темы, которые обсуждать бесполезно".