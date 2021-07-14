Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин поручили правительствам своих стран разработать совместный план противодействия западным санкциям.

Об этом сообщила Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Лукашенко, по итогами переговоров двух президентов.

Также она заявила, что правительства Беларуси и РФ должны будут снять оставшиеся барьеры на поставки белорусских продуктов, в том числе госзакупок.

Кроме того, по ее словам, Минск и Москва завершили работу над программами по гармонизации налогового законодательства и по таможенной сфере.

Напомним, во вторник, 13 июля, состоялись переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге. Они продолжались более пяти часов. В разговоре Путин и Лукашенко затронули ситуацию в экономике, в сфере международных отношений. Белорусский президент обратил внимание на продолжающееся давление со стороны Запада.

Как сообщалось, предыдущая встреча президентов произошла 28 мая. Тогда Александр Лукашенко прибыл в Сочи с рабочим визитом. Президенты говорили пять часов. Во время второго дня визита в Сочи президент Беларуси обсудил со своим российским коллегой государственный кредит и новые авиарейсы "Белавиа" в Россию.