Источники в судейских кругах, с которыми переговорила "Страна", считают, что решения Верховного суда от отмене указа президента Владимира Зеленского об увольнении главы Конституционного суда Александра Тупицкого и решение КС о конституционности закона о "тотальной украинизации" взаимосвязаны.

"Банковая попросила КСУ объявить решение именно сегодня, так как знало заранее, что будет решение ВСУ по незаконности указа президента об увольнении Тупицкого. За счет темы языка Офис президента решил перебить негативный для себя резонанс по отмене указа по Тупицкому", - говорит источник.

Напомним, о решениях, касающихся законности "тотальной украинизации" и незаконности указа Зеленского об увольнении Тупицкого, пресс-службы Конституционного суда и Верховного суда объявили в среду, 14 июля.

Ранее мы сообщали, что Офис президента намерен подать апелляцию на решение о незаконности увольнения Тупицкого.

Что касается "языкового" закона, то уже в пятницу, 16 июля, вступят в силу новые нормы, касающиеся тотальной украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком.