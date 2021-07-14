В Варшаве пронесся мощнейший ураган. Ливень затопил улицы и станцию метро. Видео
В Польше снова пронесся мощный ураганы с сильным дождем и порывами ветра. На этот раз пострадала столица страны - Варшава. Там затопило улицы и станцию метрополитена "Стоклосы".
Об этом говорится в сюжете ТСН, видео обнародовано в YouTube.
Больше всего пострадали южные окраины Варшавы. Именно там ливень с грозой затопил улицы и станцию метро, а также, повалил деревья.
Кроме того, в связи с непогодой в аэропорту польской столицы не разрешили посадку нескольким авиалайнерам. Их направили во Вроцлав и Познань.
К счастью, во время бушевавшей непогоды никто не пострадал.
Между тем, синоптики прогнозируют в Варшаве дальнейшие сильные дожди.
Напомним, в ночь на субботу, 10 июля, в Польше пронеслись мощные ураганы. Из-за этого некоторые населенные пункты оказались обесточены. Всего спасатели выезжали по вызовам 5,2 тысячи раз.
Двумя днями ранее и в Черкассах прошел сильный ливень. Из-за непогоды автомобили и общественный транспорт плавали в воде. В области остались без света 28 населенных пунктов. Также возникли два пожара из-за разрядов молний. Кроме того, ливень затопил многоэтажку.
Также "Страна" рассказывала, как из-за ливня и шторма в курортных Бердянске и Кирилловке оказались затопленными пляжи.