В среду, 14 июля, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2329, который ограничивает для переселенцев размер процентов за пользование кредитами.

"За" соответствующий документ проголосовало 339 народных депутатов в ходе очередного заседания парламента.

Данный законопроект определяет, что общая сумма процентов по кредитам и займам не может быть больше той суммы, которую банк должен получить в случае своевременного погашения кредита.

При этом за невыполнение или несвоевременное выполнение кредитных договоров не начисляются штраф, пеня, инфляционные потери и не применяются имущественные санкции. Также освобождение от штрафных санкций и других платежей не является основанием для отказа в предоставлении нового кредита.

Таким образом, кредитора обязали пересчитать задолженность по кредитному договору в соответствии с данными нормами в течение недели с момента обращения должника-переселенца. В случае, если он этого не сделает, задолженность будет автоматически считаться пересчитанной.

Кроме того, продажа или передача права требования по кредитному договору без согласия должника запрещается, что не позволит банкам привлекать коллекторские компании. Но норма действует только в случае, если речь не идет о неплатежеспособном кредиторе или банке, который выводят с рынка.

Законопроект касается таких кредитов и займов: для крымчан, которые выехали с полуострова правила распространяются на договоры, заключенные до 20 февраля 2014 года; для жителей Донбасса, которые оставили оккупированные территории или дом в зоне проведения АТО - до 14 апреля 2014 года.

Между тем, есть одно важное условие - у заемщика до этого срока не было задолженности и он своевременно все платил, а после начала АТО совершил хотя бы один платеж.

При этом ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договоров возлагается на Россию как на государство-оккупанта.

Напомним, в мае Рада отменила мораторий на начисление штрафов и пени по кредитам, выданным в зоне АТО/ООС.

Также сообщалось, что Ощадбанк продлил действие просроченных карточек переселенцев до конца лета.