Основной автор представления в КСУ относительно неконституционности "языкового" закона Александр Долженков (нардеп 7 и 8 созывов) считает, что решение признать "тотальную украинизацию" конституционной можно объяснить политической зависимостью и заангажированностью суда.

По словам экс-нардепа, который готовил это обращение в КС, языковой закон не только прямо нарушает 24 статью Конституции Украины, которая предписывает запрет на привилегии по языковому признаку, а и был принят с нарушением процедуры голосования. Так, голоса за закон отдали минимум трое депутатов, которых физически не было в сессионном зале. Один из них находился в служебной командировке да границей, а еще двое пребывали на больничном, но их карточки также проголосовали за закон.

По словам Долженкова, несмотря на решение Конституционного суда, этот закон необходимо отменять, так как он дискриминирует представителей национальных меньшинств.

"К сожалению, можно было ожидать такого решения от Конституционного суда. Несмотря на то, что закон был принят с явными нарушениями, несмотря на то, что он прямо нарушает Европейскую хартию региональных языков, суд признает его соответствующим Конституции. Это выглядит как политическое решение, а не правовое", - сказал Долженков.

Напомним, сегодня Большая палата Конституционного суда признала конституционным закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Решение суда будет опубликовано на его официальном сайте 15 июля.

Верховная Рада приняла этот закон во втором чтении и в целом 25 апреля 2019 года 278 голосами "за".

Зимой 2019 года Венецианская комиссия рекомендовала украинскому правительству пересмотреть "языковой закон". Эксперты комиссии считают, что Киев должен принять закон о национальных меньшинствах, в противном случае закон создает основания для их дискриминации. Кроме того, Украине предлагали "рассмотреть возможность отмены механизма санкций" за нарушение норм языкового закона.

В поддержку приведения закона с рекомендациями Венецианской комиссии выступил действующий спикер украинского парламента Дмитрий Разумков.

Отметим, что в этом году вступила в силу норма закона об украинизации сферы услуг, а с 16 июля в Украине вступят в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов на уровень владения государственным языком.