Во Франции президент Эммануэль Макрон объявил новые антикоронавирусные меры, которые часть французов уже назвала "ковид-диктатурой". Они уже вызвали акции протеста.

С 21 июля ковид-сертификат, или "санитарный пропуск", с информацией о вакцине или негативом тесте, станет обязателен во всех местах скопления больше 50 человек. А с августа - и для входа в кафе, рестораны, торговые центры, заселения в отели, а также для путешествий на поездах и самолетах.

"Я понимаю, чего от вас прошу, и я знаю, что вы на это готовы. В каком-то роде это должно быть ваше чувство долга", - заявил Макрон в телеобращении.

Кроме того, с октября французы лишатся права на бесплатные ПЦР-тесты, которые проводят без направления врача. Это делается для того, чтобы "поощрять вакцинацию, а не умножение тестов", пояснил Макрон. С началом учебного года начнут прививать школьников и студентов.

Также министр здравоохранения Оливье Веран уточнил, что к 15 сентября все медицинские работники во Франции должны быть вакцинированы, иначе они рискуют потерять зарплату.

Отметим, что отчасти подобные меры вводили и другие страны. Например, в Австрии в рестораны пускают и в отели заселяют только лишь привитых, выздоровевших либо предъявивших отрицательный тест. Но распространить это правило на транспорт и на торговые центры, да к тому же и введя обязательную вакцинацию для большой группы граждан - такое в Европе практикуется впервые.

"Страна" рассказываеет подробности об эти мерах, которые затем могут взять за образец и многие другие страны.

"Максимальное побуждение"

После заявления президента во Франции из-за наплыва посетителей на время прекратил работу сайт Doctolib, через который бронируют время для прививки. Уже почти миллион человек записались на вакцинацию, чтобы не остаться за бортом общественной жизни.

Причина ужесточения ковид-мер - вспышка штамма "Дельта" и прогнозы четвертой волны. Число новых случаев заражения во Франции, по словам Верана, удваивается каждые пять дней. Сейчас в стране вакцинировано чуть больше половины населения страны, а два укола получили лишь 40%, власти хотят довести эту цифру до 95%.

"Выбор стоит между новым карантином или санитарным пропуском - это не наказание или шантаж", - убеждает Веран.

Официальный представитель правительства Габриэль Аттал в понедельник охарактеризовал меры не как "обязательство пройти вакцинацию, а как максимальное побуждение".

"Мы просто не можем позволить себе ждать, мы должны двигаться как можно быстрее", - сказал Аттал. Террасы кафе и ресторанов также подпадут под действие новых правил.

"Рестораторов превращают в жандармов"

Французы же по-разному отреагировали на "принудительно-добровольную" вакцинацию.

Владельцы кинотеатров и ресторанов в целом поддержали меры Макрона, но сомневаются, как они будут работать на практике.

"Боюсь, это будет сложно. Наша роль - приветствовать людей, доставлять им удовольствие. Это превратит нас в жандармов. Будут, конечно, шеренги - что делать, если шесть человек заказывают столик и только у троих пропуск, просить всех уйти?" - поделился в комментарии Guardian Жан Юбер из ассоциации предприятий гостиничного и ресторанного бизнеса.

Недовольные введением санитарных пропусков уже вышли на акции протеста в нескольких городах Франции.

В Марселе манифестация собрала около 500 человек. Протестующие с транспарантами "Как далеко вы еще зайдете?" скандировали: "Свободу!" и "Нет - санитарному пропуску!". На демонстрации вышли в Бордо и Анси.

В Париже возникла пока спонтанная акция протеста против введения санитарных пропусков. После стычки с правоохранительными органами, применившими слезоточивый газ, демонстранты разошлись.

Тем временем оппозиция говорит об украденной свободе и жестком нарушении прав и свобод. Особенно яростно на заявление Макрона отреагировали ультраправые и противники вакцинации во Франции.

Флориан Филиппот из Les Patriotes, отколовшейся от Национального объединения Марин Ле Пен, сказал, что, в кто время как Великобритания с 19 июля идет к "полной свободе" (там отменяют большинство ограничений), Франция "скатывается к диктатуре".

"Вы можете обойтись без кино, ресторанов, кафе, баров, театров. Но вы не можете обойтись без вашего достоинства, вашей свободы, вашей человечности. Бойкотируйте все, пока этот пропуск не исчезнет", - написал Филиппот в Twitter.

"Критики говорят, что эти меры меры ведут к сегрегации. Многих возмутило и то, что с декабря 2020 года правительство постоянно повторяло, что вакцинация и санитарный пропуск никогда не распространятся на общественные места. Французы, конечно, ошеломлены. Это так резко, так быстро! Кафе, рестораны, спортзалы - это часть повседневной жизни. Непоследовательность действий правительства доверия колеблющимся не добавляет. Тем временем рестораны уже попросили об отсрочке паспорта здоровья до сентября. Я лично по медицинской причине пока не могу пройти требуемую процедуру и, похоже, мне надо готовиться к жизни отшельника на ближайшие несколько месяцев. Я поддерживаю вакцинацию, но думаю, что в вопросах здоровья у каждого должен быть личный выбор. Но де-факто во Франции она стала обязательной", - сказала нам живущая в Париже Анастасия Соколова-Буалле.