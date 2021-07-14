Президент Владимир Зеленский проведет масштабную встречу с фракцией "Слуга народа" и членами Кабинета Министров в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве в субботу, 17 июля.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на источник в Офисе президента.

"Встреча будет проходить не за городом, а в "Парковом", – рассказал он.

Он добавил, что весь день у депутатов "Слуги народа" будет возможность неформально пообщаться на актуальные темы с президентом и правительством.

Напомним, вчера глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что 17 июля состоится закрытое мероприятие, на котором будут присутствовать президент Украины Владимир Зеленский и члены Кабинета министров.

Как сообщалось, во вторник, 13 июля, "Слуга народа" провела заседание фракции при участии Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля. На нем обсудили вопрос отставки министра внутренних дел Арсена Авакова.

Позже в "Слуге народа" рассказали, когда Рада уволит Авакова и поставит на его место Монастырского.

Как писала "Страна", в июне Зеленский собрал журналистов на шашлык собственного приготовления.