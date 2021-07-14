Кабинет Министров Украины внес изменения в порядок выплаты вознаграждений государственным исполнителям. Согласно нововведениям, их доходы существенно вырастут.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду, 14 июля.

Сейчас госисполнители имеют право на 2% от взысканной ими суммы стоимости имущества должника (но не более 200 прожиточных минимумов). Еще 0,5% от суммы причитается руководителю органа исполнительной службы.

То есть, если, к примеру, выполняется решение суда по взысканию 10 тысяч гривен, то госисполнитель получает 200 гривен, а его руководитель - 50 гривен. Однако на практике получить вознаграждение не так просто - процедура слишком хлопотная. Поэтому зачастую госисполнители попросту не пишут заявления на вознаграждения с небольших сумм. Но таковых в отечественном судопроизводстве как раз большинство - 56,5% документов предусматривают взыскание до 1 тысячи гривен. Поэтому госисполнители теряют деньги на ровном месте.

В пояснительной записке приводится пример по Старомиському отделению государственной исполнительной службы в Виннице. За второе полугодие 2019 года им было взыскано более 4,8 млн гривен по исполнительным документам плюс свыше полумиллиона гривен исполнительного сбора. Если бы госисполнители получали свою долю с каждого взыскания, то на руки им бы выдали почти 121 тысячу гривен, но реально они получили меньше 60 тысяч. Что явно не мотивирует исполнителей выбивать деньги по суду, особенно небольшие суммы. Чтобы решить эту проблему, предлагается ввести автоматическое начисление вознаграждения госисполнителям - без их обращения за выплатами.

Ранее мы рассказывали, что Кабмин создал Украинский ветеранский фонд. Его хотят наполнить сотнями миллионов гривен.

Также на заседании в среду правительство одобрило увеличение выплат военным пенсионерам.