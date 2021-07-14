В среду, 14 июля, Кабинет министров Украины прописал Порядок формирования и использования сертификатов, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса (то есть ковид-паспортов). В нем перечислены клинические критерии выдачи сертификатов и время их действия.

Соответствующие решения были приняты в ходе очередного заседания правительства.

В Порядке формирования и использования ковид-паспортов перечислены клинические критерии выдачи сертификатов и время их действия.

Таких критериев несколько:

Вакцинация от коронавируса. В центральной базе данных электронной системы Минздрава должна быть информация о полном курсе вакцинации с указанием названия и серии вакцины. Ковид-сертификат может быть сформирован сразу же после внесения в базу данных информации по последней дозе вакцины. Срок действия такого сертификата - 180 дней со дня введения последней дозы. В течение такого же времени Украина будет признавать иностранные ковидные сертификаты на своей территории.

В центральной базе данных электронной системы Минздрава должна быть информация о полном курсе вакцинации с указанием названия и серии вакцины. Ковид-сертификат может быть сформирован сразу же после внесения в базу данных информации по последней дозе вакцины. Срок действия такого сертификата - 180 дней со дня введения последней дозы. В течение такого же времени Украина будет признавать иностранные ковидные сертификаты на своей территории. Тест ПЦР. В центральной базе данных электронной системы Минздрава должна быть информация о негативном тесте ПЦР. Ковидный сертификат может быть сформирован сразу же после появления в системе такой информации. Срок действия - 72 часа с момента забора биологического материала на анализ.

В центральной базе данных электронной системы Минздрава должна быть информация о негативном тесте ПЦР. Ковидный сертификат может быть сформирован сразу же после появления в системе такой информации. Срок действия - 72 часа с момента забора биологического материала на анализ. Выздоровление от Covid-19. В базе Минздрава должна быть информация о позитивном тесте на коронавирус (ПЦР или экспресс). Повторного теста уже не требуется. Сертификат может быть сформирован через 14 дней после того, как человек заболел, но нужна также информация о выздоровлении (справка от врача). Такой сертификат также будет действителен в течение 180 дней с даты выдачи. Таким образом украинские ковидные паспорта будут полностью "технически совместимыми" с европейскими, - говорится в пояснительной записке.

Напомним, в "Дие" появились первые сертификаты вакцинированных от Covid-19 украинцев.

Также сообщалось, что с июля в Евросоюзе заработала система цифровых сертификатов Covid-19.